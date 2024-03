Poslovilni govor Petra Prevca:

Presenečenje: Luka Šešek in skladba Time To Say Goodbye:

Petra Prevca so po zadnjem skoku kariere v izteku pričakali člani družine in slovenski skakalci, ki so že opravili svoj skok na nedeljski tekmi. Smučarska zveza Slovenije se je z Mednarodno smučarsko zvezo ob tej priložnosti dogovorila za triminutno prekinitev tekme in s tem Prevcu, članom njegove družine in smučarske družine omogočila nekaj posebnih trenutkov.

Objem z domačimi po zadnjem skoku v karieri. Foto: Guliverimage

Po podelitvi nagrad najboljšim skakalcem sezone je v Planici potekal osrednji spektakel z naslovom Hvala, Peter, ki ga je omogočila Zavarovalnica Triglav. Začetek so naznanili bobni in fanfare, na zaslonih pa so predvajali prvi skok Petra Prevca v Planici. Ansambel Saša Avsenika je ob spremljavi 40 plesalcev izvedel Planico, glasbeni zaščitni znak tekem na planiški velikanki, sledil je videoposnetek najdaljšega Petrovega skoka, Tomi Meglič, ki se je od Prevca poslovil s čustvenim zapisom na družbenih omrežjih, in Vlado Kreslin pa sta na strehi Nordijskega centra Planica skupaj zapela Od višine se zvrti.

Prevc s cmokom v grlu: Zelo sem ponosen, da me v takem številu spremljate na zadnjem skoku



Prevc je bil ob veličastnem slovesu v Planici močno ganjen. "Danes se končuje moja 22-letna kariera. Bilo je vsega, od kratkih skokov do najdaljših. Pot je bila dolga, vesela, uspešna ... " je dejal Prevc, nato pa se mu je zlomil glas. "Zelo sem ponosen, da me v takem številu spremljate na zadnjem skoku," se je navijačem zahvalil Prevc.

Foto: Anže Malovrh/STA

Fotogalerija iz Planice (foto: Anže Malovrh/STA)

Po krajšem protokolarnem programu in posnetku ob podelitvi velikega kristalnega globusa, se je Prevcu s priredbo pesmi Time to Say Goodbye poklonili Ansambel Saše Avsenika s pevcem Luko Seškom, kar je bila Prevčeva posebna želja, odhod skakalnega velikana s prizorišča pa je pospremil prelet treh policijskih helikopterjev.

A tukaj se slovesnosti še ne končajo. Zvečer se bodo v Kranjski Gori v dvorani Vitranc na posebni prireditvi Petru poklonili njegovi najbližji, prijatelji, smučarska družina in zvesti sopotniki. Prireditev bo vodil sam Peter Prevc.

