Pod letalnico bratov Gorišek v Planici se je v soboto zgrnilo več kot 20 tisoč navijačev, v morju zastav, predvsem slovenskih, pa smo lahko videli tudi številne transparente z najrazličnejšimi sporočili in zahvalami Petru Prevcu, šampionu, ki bo v nedeljo končal svojo imenitno kariero. "Samo povedati mu želimo, da je 'ta glavn'. In to je to," so nam pojasnili navijači iz Repanj, ki so se z ogromnim transparentom z zadnjimi močmi borili proti vse močnejšemu vetru.

Premočan veter je v soboto odnesel drugo serijo ekipne tekme, slovenski kvartet – Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc – pa je tako zadržal drugo mesto. To bi v finalu zagotovo izgubil, saj se je pri grdem padcu v prvi seriji poškodoval Zajc in v finalu ne bi mogel leteti. "Ne, ni bilo lepo, želim mu vse najboljše, se pa takšne stvari žal dogajajo," nam je povedal Marjan Furlan iz Branika.

"Peter Prevc je že kar nadčlovek"

Marjan Furlan iz Branika je v Planici najmanj tridesetič. Foto: Simon Kavčič Številne značke, pripete na klobuk sivobradega navijača, so nakazovale, da je reden obiskovalec Planice. "Res je, najmanj tridesetič sem tukaj," nam je potrdil. "Vselej pridem z vlakom do Rateč, nato pa peš do letalnice," je še povedal. V teh "najmanj" tridesetih letih obiskovanja največjega slovenskega športnega praznika se je seveda nabralo ogromno lepih spominov, težko bo izluščil najljubšega, pravi. "Spomnim se Planice, ko je začel Peterka. Takrat je bilo super. Super je tudi danes, ko se poslavlja Prevc, ki je že kar nadčlovek," nam je dejal v smehu.

V času, odkar obiskuje Planico, je bil priča velikim spremembam. "Danes je 500 odstotkov boljše, kot je bilo nekoč," je prepričan, pa ne le zaradi izgradnje nordijskega centra in olepšanja okolice skakalnice, pač pa tudi zaradi izboljšanja navijaške kulture.

Borba z vetrom

V vse močnejšem vetru je bilo težko držati velikanski transparent. Foto: Simon Kavčič Nekoč je bila Planica poleg praznika smučarskih poletov tudi karneval pijančevanja. Danes je drugače. Jasno, še vedno se najde kakšen, ki pregloboko pogleda v kozarec, sicer pa je videti, da je večina obiskovalcev spektakla pod Poncami le našla pravo mero. To zagotovo velja za razposajeno družbo iz Repanj, ki se je v vse močnejšem vetru močno trudila v zraku obdržati orjaški transparent z zahvalo Petru Prevcu. "Imamo ta transparent, da mu povemo, da je 'ta glavn'. In to je to," nam je povedal neformalni vodja navijaške akcije.

"Malce se borimo, ampak smo se primerno podkrepili," nam je povedal o boju z vetrom. "Že šesto leto zapored imamo največji transparent," nam je še pojasnil z malce sumljivim nasmeškom. Je mislil resno? Obstaja tudi tovrstno tekmovanje? "Ne, ne, šalim se. Malce gledamo, kaj so pripravili drugi, če pa je to tekmovanje, pa je povsem neformalno, bolj za zabavo," je odgovoril. Večja skupina iz Repanj pride v Planico vsako leto z avtobusom.

"Planica ni tako popolna, kot so Zakopane"

Iz Katowic prvič v Planici. "Imenitno je!" Foto: Simon Kavčič Med številnimi domačimi in tudi tujimi obiskovalci, ki so tradicionalni udeleženci planiškega spektakla, pa smo našli tudi navijače iz Poljske, ki so se pod Poncami znašli prvič. "Da, prvič smo tukaj in je fantastično! Tekme smučarjev skakalcev sicer obiskujemo redno, a do zdaj bolj ali manj le v naših Zakopanah. Planica ni tako popolna, kot so Zakopane, ampak je zelo podobna," nam je povedal Marek iz Katowic, pa brž dodal: "To je šala. Imenitno je tukaj."

Smučarske polete so spremljali prvič. "Uf, da, impresivno je, ko letijo prek 200 metrov," so bili navdušeni, čeprav jim njihovi skakalci letos niso prinesli toliko veselja kot v preteklih letih. "Naša ekipa v tej sezoni res ni najboljša, ampak saj veste, kako je, kakšno sezono ne gre, v naslednji pa spet bo. Naše skakalce podpiramo v vsakem primeru. Je pa Zniszczol letos fantastičen, kar je za nas kar manjše presenečenje, saj smo več pričakovali od Stocha, Zyle in Kubackega."

Avstrijski zajček v sredini se bo kmalu poročil. Foto: Simon Kavčič

Idealen prostor za fantovščino!

Zato pa so bili lahko danes toliko bolj zadovoljni navijači avstrijske reprezentance. Smo pa naleteli na skupinico, ki je poleti niti niso najbolj zanimali. Oblečeni so bili v majice s potiskom obraza. A ne kakšnega od odličnih avstrijskih skakalcev, pač pa je bil na oblačilih ovekovečen njihov prijatelj. "To je on, tamle, poročil se bo, tole je fantovščina," so nam hiteli pojasnjevati. In kako to, da si je ta družba iz avstrijske Koroške za fantovščino izbrala prav Planico? "Pa to je vendarle popolno prizorišče za kaj takšnega! Pa še zelo blizu je, samo 150 kilometrov od našega kraja," pravijo.