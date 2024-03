Planiška nesrečnica že operirana, tudi Finec potrdil slabo novico

Sezona se je za smučarsko skakalko Luiso Görlich in skakalca Eetuja Nousianena končala s padcema v Planici in poškodbama kolena. Nemka je že prestala operacijo.

Četrtkova padca v Planici sta se končala s težjima poškodbama. Za Nemko Luiso Görlich je bil usoden padec na treningu na srednji skakalnici, po katerem je bilo kaj hitro jasno, da na zadnji tekmi sezone ne bo sodelovala.

25-letnica si je ob padcu poškodovala koleno, natančneje sprednjo križno vez in v petek že prestala operacijo na eni od bavarskih klinik.

Pred njo so meseci rehabilitacije, a v nemškem taboru so prepričani, da se bo vrnila še močnejša.

Eetu Nousianen si je težje poškodoval koleno. Foto: www.alesfevzer.com

Četrtek pa ne bo ostal v najlepšem spominu niti finskemu skakalcu Eetuju Nousianenu, ki je v kvalifikacijah poletel 180 metrov, grdo padel in obležal. Z izteka so ga odnesli na nosilih in ga prepeljali v bolnišnico.

Finec je v petek na družbenih omrežjih potrdil pričakovano novico, da si je resneje poškodoval koleno.

"Na žalost vam moram sporočiti, da sem si strgal sprednjo križno vez in meniskus. Z izjemo tega sem v redu," je Nousiainen, ki se vrača v domovino, kljub težkim trenutkom ohranil smisel za humor.

