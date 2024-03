"Prav je, da se je Peter odločil zmagati danes"

"Preveč tvegano bi bilo, če bi do nedelje čakal, prav je bilo, da se je danes odločil zmagati," je bil po zmagi Petra Prevca na kultni Letalnici bratov Gorišek v Planici zadovoljen trener slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota. "Kariero končuje na najlepši mogoč način, res vsa čast, kapo dol," je bil uspeha reprezentančnega kolega vesel tudi Anže Lanišek, ki je grdo padel, a jo je k sreči odnesel brez poškodb. Petru Prevcu so zmago danes privoščili prav vsi, tudi Avstrijci so mu zaploskali.

Slovenska legenda se poslavlja, Petra Prevca od konca veličastne kariere ločita le še dve tekmi, sobotna ekipna in nedeljska posamična v Planici, že danes pa je svojo mogočno statistiko oplemenitil še s 24. posamično zmago. To je bila njegova četrta na Letalnici bratov Gorišek, kjer je vso konkurenco ugnal že enkrat leta 2015 in dvakrat leta 2016.

"Vsi vemo, da je ta konec tedna Petrov praznik"

Njegovi zadnji tekmovalni dnevi se razpletajo sanjsko, in to pred domačimi gledalci. "Vsi vemo, da je ta konec tedna Petrov praznik in je fenomen, da mu je uspelo, kar mu je danes. Vsi smo veseli zanj," se je kapetanu priklonil tudi Timi Zajc. Slovenskemu veteranu je danes zaploskala celotna karavana. "Da, še Avstrijci so bili danes veseli zanj, kar pomeni, da smo si vsi želeli takšnega razpleta," je v smehu razlagal reprezentančni trener Robert Hrgota. "Redko se zgodi, da se ti stvari tako 'poklopijo'. Videlo se je, da je zbran in da uživa. Nisem bil živčen, ker funkcionira neverjetno dobro. Upal sem, da bo šel še kakšen meter dlje za vsak primer, ampak je glede na razmere opravil res neverjeten skok in več kot zasluženo zmagal," je še povedal.

Ni podlegel pritiskom

O takšnem razpletu so navijači – teh se je danes pod Poncami spet zbralo nekaj več kot 13 tisoč – sanjali, a to ni bilo niti približno samoumevno. "Predvsem pa ni podlegel tistim pričakovanjem in pritiskom, da si vsi želimo zmage. Vemo, da si jo on še najbolj želi, ampak je znal umiriti ta čustva, se zbrati in zasluženo je zmagal danes," je o tem povedal Hrgota. Tudi sam je opazil, da je najstarejši od bratov Prevc, odkar je v začetku februarja napovedal upokojitev, sproščen, kar mu je očitno pomagalo tudi do niza izjemnih rezultatov, ki jih je danes kronal z zmago, svojo prvo po letu 2020.

Rober Hrgota: Petra je voditi najlažje do zdaj, ker je lahkoten, kot pravimo. Foto: www.alesfevzer.com

"Škoda, da upokojitve ni napovedal že oktobra"

"Peter je vrhunske skoke kazal že oktobra, konec koncev je bil državni prvak, in to ne zato, ker bi bili preostali tako slabi. Že takrat je kazal visoko raven, nato je bil prvi konec tedna šesti v Kuusamu. Govorimo o malenkostih, za vrhunski rezultat se ti mora res vse 'poklopiti' in očitno je ta naznanitev dala še tisto piko na i, ki jo je potreboval. Škoda, da upokojitve ni napovedal že oktobra," se je še pošalil glavni trener, ki je bil ob koncu svoje tekmovalne kariere tudi kolega tedaj še nadobudnega mladeniča Petra Prevca. Do nedelje pa njuno razmerje ostaja trener – tekmovalec, nam je še zagotovil Hrgota in pojasnil, da je delo s poslavljajočim se varovancem v zadnjem času preprosto. "Petra je voditi najlažje do zdaj, ker je lahkoten, kot pravimo. Uživa in ko uživa … Saj vemo, ko stvari gredo, je vse fino, karakter se pokaže takrat, ko ne gre, in to je Peter v letošnjem pripravljalnem obdobju večkrat pokazal in je zdaj zasluženo tam, kjer je."

V soboto po ekipno zmago Tudi na sobotni ekipni tekmi bo slovenske barve branil Peter Prevc. Ob Lovru Kosu, Domnu Prevcu in Timiju Zajcu. Letos ni bilo ekipne tekme brez najstarejšega Prevca, sobotna pa bo zadnja sploh. Slovenija je favorit, priznava Hrgota. "Vedno! Vemo, da smo favoriti, tega se ne smemo bati, ampak moramo to izkoristiti. Letos na ekipni tekmi še nismo zmagali, pustimo Kulm (na svetovnem prvenstvu v poletih so brata Prevc, Zajc in Kos ubranili naslov prvakov, op. p.), ampak to moramo opraviti."

Zdaj je na vrsti Domen Prevc. Foto: www.alesfevzer.com

Domen bo imel zdaj "kar nekaj dela"

"Čudovito, res fino, da se mu je danes takole 'poklopilo'. Že po prvi seriji sem verjel, da mu glede na razmere lahko uspe nekaj takšnega. Peter le končuje kariero in ti rezultati so res fenomenalni," je bil bratovega uspeha vesel tudi Domen Prevc, ki te dni uživa v družinski pravljici, njegova mlajša sestra Nika je namreč v četrtek dvignila veliki kristalni globus. "Nika pa sploh, tukaj je le še potrdila globus in zdaj predeluje vse skupaj," je še povedal najmlajši od bratov. Je zdaj on na vrsti, da zablesti? "Jaz bom imel kar nekaj dela, da tudi sam kaj dodam k uspehom družine, imam kar precej rezerv, mislim, da lahko veliko izboljšam do naslednje sezone," odgovarja.

"Kariero končuje na najlepši mogoč način"

"Mislim, da so bili lahko vsi tekmovalci, ki so stali v izteku, veseli in srečni za Petra. Meni je v čast, da sem lahko del njegovega zadnjega poglavja kariere, ki se piše res lepo, in da stopi tolikokrat v sezoni na oder za zmagovalce, je res vrhunsko," je številnim novinarjem v izteku letalnice pod Poncami razlagal tudi Lovro Kos, presrečen pa je bil tudi Lanišek in ne le zato, ker se je pri grdem padcu izognil poškodbi. "Zelo sem vesel za Petra, da je po vseh teh drugih mestih letos le zmagal prav v Planici. Kariero končuje na najlepši mogoč način, res vsa čast, kapo dol. Po nedelji gre lahko mirno v pokoj, je pa tudi boj za mali kristalni globus še odprt, ni še konec."

V seštevku najboljšega letalca sezone ima Peter Prevc eno tekmo pred koncem le 34 točk zaostanka za vodilnim Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki mu letos v Planici ni še zares uspelo zajadrati v dno letalnice.

Anže Lanišek jo je odnesel srečno. Foto: Reuters

Kako je z Laniškom? Anže Lanišek je v prvi seriji petkove tekme poskrbel za nekaj zaskrbljenosti med navijači. Pri pristanku je padel, za trenutek je bilo videti grozno in množici navijačev je zastal dih, a se je trdoživi letalec brž postavil na noge in z mahanjem nakazal, da je vse v redu. "V redu je, ostal sem cel, zdrav sem, Peter je zmagal, vse je v redu," nam je potrdil tudi po tekmi, ko je opravil pregled pri zdravniku. "Dobro je bilo to, da sem padel v smeri gibanja kolena. To sem imel v glavi, da se vržem v pravo smer, da ne bo šlo proti gibanju kolena. Lahko sem hitro vstal. Skok je bil dober, naredil sem manjšo napako čez prelet, preveč sem se odprl in izgubil hitrost. Mislim, da sem bil danes najvišji med vsemi, ko sem izgubil hitrost, pa sem padel en meter v prazno, kar je bil največji razlog za težave. Malce sem odrgnjen po roki, ampak to ni omembe vredno. Sem v redu, nobenega razloga za paniko ni. V nedeljo imam načrt skakati," je poročal slovenskim novinarjem.

