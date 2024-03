Slatnar pripravil posebno presenečenje za Niko in Petra Prevca #video

Peter Slatnar spregovoril, kakšne smučke je pripravil za Niko in Petra Prevca:

Nika Prevc je v četrtek prvič v karieri pri vsega 19 letih osvojila veliki kristalni globus za najboljšo v svetovnem pokalu. Pred domačimi navijači v Planici se je veselila velikega dosežka in po Niki Križnar postala druga slovenska skakalka s tovrstnim podvigom.

Nika Prevc s posebnimi smuči Petra Slatnarja. Foto: www.alesfevzer.com

Za to, da je bil njen uspeh še toliko bolj slovenski, je zaslužen Peter Slatnar s smučmi, ki jih mlada Nika uporablja. In v čast njenega uspeha je Slatnerjevo podjetje pripravilo nekoliko drugačno smučko. "Posebno smučko smo ji pripravili z velikim kristalnim globusom in letnico. Da bo imela za spomin. Mejnik zanjo in konec koncev tudi za nas," je razložil Slatnar.

Peter Slatnar je deloven tudi v Planici. Foto: www.alesfevzer.com

Posebno darilo bo tudi za Petra Prevca, ki se bo v nedeljo poslovil od smučarskih skokov. Pri šampionu, ki je ob Primožu Peterki za zdaj edini moški slovenski predstavnik z velikim kristalnim globusom, so morali pri izdelavi darilne smučke razmišljati širše, saj je Peter v karieri dosegel številne mejnike ter osvojil številne lovorike in medalje: "Za Petra imamo tudi pripravljeno smučko. Zanj smo se, vsaj mislim, posebej potrudili. Na celotni smučki, zlasti na drsni strani so vsi njegovi mejniki, dosežki, globusi, zlati orel, medalje, nismo pozabili na svetovni rekord. Naredili smo mu posebne kartice za avtogram, ki jih bo delil navijačem. Nekaj za v zgodovino."