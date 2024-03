Nika Prevc je tekmovalno sezono 2. decembra začela z desetim mestom na srednji skakalnici v Lillehammerju, dan zatem pa je na večji skakalnici na norveškem prizorišču zasedla 17. mesto. Po dveh tekmah je zasedala 15. mesto skupnega seštevka. Foto: Reuters

"Danes sem zadovoljna z uvrstitvijo, žal pa mi manjka še malo sproščenosti. Malo sem bila kaznovana v točkah za slog zaradi izsiljevanja metrov," je dejala po prvi tekmi sezone.

Sredi decembra so se skakalke preselile v Engelberg, kjer je bila Prevčeva na prvi tekmi na veliki skakalnici sedma, dan zatem, 16. decembra 2023, pa je skočila do svoje prve zmage v svetovnem pokalu. Za dvojno slovensko zmago je z drugim mestom poskrbela Ema Klinec. Foto: Guliverimage

"Vedno sem si želela zmagati, danes je prišel ta dan. Vodila sem z veliko prednostjo. Vedela sem, kaj bom morala narediti. Upala sem, da ne bom naredila večje napake in je res nisem. Takoj pri pristanku sem mislila, da sem preskočila zeleno črto. Po ogledu posnetka sem malo podvomila, a na koncu je bilo dovolj točk za prvo mesto."

Mini nemško turnejo dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu, kjer je znova zmagala, in Oberstdorfu, kjer je bila peta, je končala na skupnem prvem mestu. Pred njo je bila takrat v skupnem seštevku le še Francozinja Josephine Pagnier. Foto: Guliverimage

Pisal se je 3. januar 2024, ko so se skakalke iz Nemčije preselile na avstrijsko Koroško. Prevčeva je na prvi posamični tekmi v Beljaku na srednji skakalnici za 26 točk prehitela najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig in zanesljivo vknjižila tretjo posamično zmago kariere. Z njo je prevzela vodstvo v skupnem seštevku in prvič oblekla rumeno majico. Naslednji dan je v Beljaku še enkrat zmagala in še povečala prednost v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

"Beljak imam v najboljšem spominu prav zaradi svojih skokov, saj so bili najboljši med vsemi, ki sem jih prikazala v celotni sezoni. Na rumeno majico takrat sploh nisem računala. Da sem prevzela vodstvo in da jo bom oblekla, sem izvedela šele tik pred podelitvijo."

Vsaka tekmovalna pot ima vzpone in padce. Slovenke so imele na Japonskem ogromno težav. V Saporo so prišle brez nekaterih kosov opreme, ki si jo je za uvod morala izposoditi tudi Prevčeva. Obe tekmi v Saporu je končala na desetem mestu. Po prvi seriji prve je vodila, pri zadnjem skoku pa se ji je zgodil neprijeten dogodek: "Odpel se mi je klinček, doskok se je tako končal le z varovalko v peti čevlja." Na drugo japonsko prizorišče se je preselila v rumenem. Foto: Reuters

"Morda sem se za majico najbolj tresla v Sapporu, ko smo bili na dan tekme še vedno brez opreme in smo se morali znajti, si jo izposoditi, da smo lahko sploh nastopili."

Drugi del japonske turneje je Niki Prevc znova narisal nasmeh. Najprej je vso konkurenco premagala na posamični tekmi, nato sta z Niko Križnar s konkurenco opravili še na superekipni tekmi. Najstnica je pred selitvijo na domač teren še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Na domačih tekmah na Ljubnem ob Savinji so imele skakalke najštevilčnejšo navijaško podporo. Gledalci so imeli kaj videti, Prevčeva je skočila do drugega mesta in nedeljske zmage. Njeno vodstvo v skupnem seštevku se je povečalo na več kot 170 točk. Še vedno je bila druga Itova, ki jo je vse bolj lovila Eva Pinkelnig. Foto: www.alesfevzer.com

"Letvica do najboljše tekmovalke v zgodovini, Japonke Sare Takanši (ima 63 zmag v pokalu, op. a.), je zelo visoka. Delala bom na tem, da jo nekoč mogoče prehitim. Mislim pa, da si na začetku skoraj nihče ne postavlja takih ciljev, ampak si želi čim bolj uspeti v športu. Sama upam, da bom do konca sezone ubranila rumeno majico."

Na norveški turneji v Trondheimu je skočila do sedme posamične zmage, po kateri je znova sama na vrhu po zmagah med slovenskimi skakalkami. Foto: NordicFocus

Pretekli konec tedna je v Vikersundu prvič letela. Cilj 200 metrov je ostal neizpolnjen, najdlje je poletela do 190,5 metra, še dodatnih deset bo poskušala dodati prihodnje leto. Že po prvem nedeljskem poletu je potrdila skupno zmago svetovnega pokala in veliki kristalni globus. Foto: Guliverimage

"Danes nimam dovolj kapacitete za vsa ta čustva, ki so me prevzela. Na eni strani mi je bilo žal vsakega metra na skakalnici, a na drugi me je povsem povozila vsa sreča ob zmagi v skupnem seštevku."

Danes bo številnim lovorikam, tudi kristalnim, dodala še tisto največjo, veliki kristalni globus za skupno zmago svetovnega pokala. In to na domačem terenu. Foto: www.alesfevzer.com

Portret Nike Prevc - rojena: 15. marca 2005

- prebivališče: Dolenja vas

- klub: Triglav Kranj

- glavni trener: Zoran Zupančič * Največji uspehi:

- SP:

17. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica - svetovni pokal:

1. mesto, Trondheim 2024

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2024

1. mesto, Zao 2024, superekipno

1. mesto, Zao 2024

1. mesto, Beljak 2024

1. mesto, Beljak 2024

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2023

1. mesto, Engelberg 2023

2. mesto, Oslo 2024

2. mesto, Hinzenbach 2024

2. mesto, Willingen 2024

2. mesto, Ljubno ob Savinji 2024

3. mesto, Hinzebnach 2023

... - skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala 2023/24; - evropske igre:

2. mesto, Zakopane 2023

2. mesto, Zakopane 2023

3. mesto, Zakopane 2023, mešane ekipe - MSP:

1. mesto, Whistler 2023, mešane ekipe

1. mesto, Zakopane 2022

1. mesto, Zakopane 2022, ekipno

2. mesto, Whistler 2023

2. mesto, Whistler 2023, ekipno

2. mesto, Zakopane 2022, mešane ekipe

3. mesto, Lahti 2021, ekipno - novoletna turneja dveh večerov, skupno:

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen in Oberstdorf 2023/24 Vir: STA

