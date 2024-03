Tekmo pred koncem sezone svetovnega pokala je Nika Prevc pridobila neulovljivo prednost pred najbližjo zasledovalko v svetovnem pokalu Evo Pinkelnig in si zagotovila veliki kristalni globus za skupno zmago sezone.

Nika Križnar se je velikega globusa veselila v sezoni 2020/21. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

V kraljestvu kristalov Slovenci niso tujci. Devetnajstletna Prevčeva je po Primožu Peterki (1996/97, 1997/98), Tini Maze (2012/13), Žanu Koširju (2014/15), Petru Prevcu (2015/16) in Niki Križnar (2020/21) postala šesta Slovenka z zmago v skupnem seštevku.

Primož Peterka je edini Slovenec, ki je osvojil dva velika kristalna globusa. Foto: Reuters

Peterka, ki je kristalni globus visoko dvignil v Planici, je edini Slovenec, ki je v bogati karieri osvojil dva velika kristalna globusa. Teh ima Slovenija zdaj sedem.

Peter Prevc je vajen kristalov. Foto: Guliverimage

Sedem v poletih in sedem v alpskem smučanju

Še veliko bolj pester je nabor slovenskih dobitnikov malih globusov. V večni vitrini jih je namreč kar 22. Od tega sedem malih v smučarskih skokih in poletih – tri je osvojil Peter Prevc, ki po sezoni končuje kariero in je tudi letos v igri za mali kristalni globus. Dvakrat je bil v poletih najboljši Robert Kranjec, po enkrat pa Peterka in Žiga Jelar. Pri ženskah v poletih letos še ne bodo podelili malega globusa.

Tina Maze Foto: AP / Guliverimage

Sedem malih kristalnih globusov so osvojili tudi alpski smučarji. Dva Mazejeva, po enega pa Rok Petrovič, Bojan Križaj, Mateja Svet, Špela Pretnar in Ilka Štuhec.

Petra Majdič je bila trikrat najboljša sprinterka sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Majdičeva s tremi, Košir s tremi v eni sezoni

Štirje mali kristalni globus so v roke Slovenk šli tudi v smučarskih tekih, v seštevku sprinta je trikrat zmagala Petra Majdič in enkrat Anamarija Lampič, ki se je preselila v biatlon.

V izjemni sezoni, ko je osvojil tudi veliki globus, je dva mala osvojil tudi deskar Košir, veleslalomski deskarski mali globus je osvojil tudi Tim Mastnak. Mali globus je v smučarskem krosu osvojil Filip Flisar.

Žan Košir s trojčkom globusov iz sezone 2014/15 Foto: Ana Kovač

Skakalke z globusom za pokal narodov

Poseben dosežek je v sezoni 2021/22 uspel slovenski ženski skakalni reprezentanci, ko je prvič zmagala v pokalu narodov in si priborila kristalno lovoriko.

Slovenke so v sezoni 2021/22 osvojile pokal narodov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Preberite še: