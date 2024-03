Smučarske skakalke bodo v četrtek v Planici postavile zadnjo piko tekmovalne sezone svetovnega pokala. Ta je v slovenski tabor prinesla veliko veselja, Nika Prevc bo pri komaj 19 letih prejela veliki kristalni globus za skupno zmago. Na neulovljivo prednost je edini resni zasledovalki za glavno nagrado Evi Pinkelnig ušla v nedeljo na poletih v Vikersundu, kjer je sploh prvič letela.

Po mešanih občutkih so jo hitro potolažili

"Malo smo se poveselili že v soboto, a smo vendarle v športu, v katerem se je zgodilo že marsikaj, predvsem smo se bali kakšnega padca, zato nismo želel preveč prehitevati. Ko pa je Nika v nedeljo opravila prvi polet lepo in varno in postavila tudi svoj rekord, je bila zadeva končana. Finalni skok je bil slabši (končala je na 11. mestu, op. a.). Ko sem jo srečal, je bila mešanih občutkov. Ker je profesionalka, jo je v tistem trenutku zaskrbelo, da je zaradi slabšega poleta izgubila tretje mesto v seštevku turneje (na koncu je bila peta, op. a.). A smo jo hitro potolažili, da se tega, ko bo dvignila globus, ne bo spomnil nihče," je o nedeljskem dogajanju v Skandinaviji ob vrnitvi v domovino dejal glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič.

Foto: www.alesfevzer.com

"Če pogledamo zgodovino, so bili ti boji za globus kar veliko tesnejši, kot je bil ta. Je pa Pinkelnigova v zadnjem delu sezone izredno napadala to trofejo, tako da smo morali ostati mirni. Opravili smo svoje delo in tu je zmaga," pravi 48-letnik.

Zoran Zupančič o sezoni (Vir videa: STA):

Težko ju je primerjati

Prevčeva bo postala druga skakalka, odkar je leta 2018 prevzel vodenje A-reprezentance, z velikim globusom. V sezoni 2020/21 ga je osvojila Nika Križnar.

"Težko primerjam sezoni z globusoma. Zame sta ista. Gre za največjo trofejo, ki sta jo osvojili dve različni tekmovalki. To mi veliko pomeni." Foto: www.alesfevzer.com

"Težko primerjam sezoni z globusoma. Zame sta ista. Gre za največjo trofejo, ki sta jo osvojili dve različni tekmovalki. To mi veliko pomeni. Način mojega dela je jasen, upam, da ga bo osvojila še kakšna tekmovalka," pravi Zupančič, ki se je v sezoni 2021/22 s skakalkami veselil tudi prve in za zdaj zadnje zmage v pokalu narodov.

Slovenke so tudi v tej sezoni s precej starejšimi avstrijskimi tekmicami bile hud boj za zmago v pokalu narodov, a so izkušenejše sosede v drugem delu tekmovalnega obdobja tehtnico prevesili na svojo stran. Slovenke bodo končale na drugem mestu.

"Kot sem že rekel, je bil boj za pokal narodov kar pogumna napoved. Vemo, da so Avstrijke močna ekipa, tudi po starosti so več kot 30 let starejše od nas. Za seboj imajo mnogo izkušenj, naša ekipa pa je zelena. Najstarejša tekmovalka je stara 25 let. To, da smo šli z njimi v tako tesen boj, je bilo presenečenje. Smo pa imeli med sezono dve takšni tekmi, ki sta nas od tega boja oddaljili," dodaja Zupančič, za katerega še ni jasno, ali bo tudi v prihodnje na trenerskem čelu Slovenk.

"V tem trenutku težko govorim, ker še nismo tako daleč. Teden ali dva po tekmah v Planici bomo imeli strokoven svet, na katerem bomo razpravljali o vseh ženskih reprezentančnih selekcijah. Z Zoranom še nismo dosegli dokončnega konsenza o nadaljevanju dela. Verjamem, da ga bomo. Naša želja je, da bi Zoran nadaljeval. Videli bomo v naslednjih tednih," je v torek dejal vodja vodja panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS Gorazd Pogorelčnik. Besedo bodo imela tudi dekleta.

"V Planico lahko gremo sproščeni, gre za naš domač teren. Upam, da bodo dekleta zdrava, da bomo tam dobro opravili naše delo," pred zadnjim dejanjem pravi glavni trener ženske reprezentance Zoran Zupančič. Foto: www.alesfevzer.com

Dobro opraviti svoje delo

Zupančič je razumljivo zadovoljen, da je odločitev o skupni zmagovalki padla še pred zadnjo tekmo, ki bo na srednji skakalnici v Planici v četrtek ob 17. uri.

"Zagotovo čutimo olajšanje, da si je globus zagotovila že pred Planico. V Planico gremo lahko sproščeni, gre za naš domač teren. Upam, da bodo dekleta zdrava, da bomo tam dobro opravili naše delo. Verjamem, da bo kar nekaj tekmovalk poskušalo skočiti na stopničke oziroma pred domačim občinstvom pokazati svoje najboljše predstave," je prepričan trener, ki je v ponedeljek imel nekaj skrbi, saj ob vrnitvi niso dobili celotne opreme: "Izgubili smo drese na letališču, kar je vredno sedem tisoč evrov. To moramo dobiti do srede, da dokončamo to sezono."

Šesterica Slovenk

V Planici bo lahko nastopilo šest Slovenk, saj so nekatere tekmovalke iz prve trideseterice svetovnega pokala nastop odpovedale. Ob zmagovalki svetovnega pokala bodo tako nastopile še Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Tina Erzar.

Šesterica, ki bo branila slovenske barve na zadnji tekmi v Planici Foto: www.alesfevzer.com

"Sezona je bila težka. Nekaj tekmovalk ne bo. Morda je malenkost presenetljivo, da je odpovedala Kvandalova (zmagovalka norveške turneje Eirin Maria Kvandal, op. a.). Prav tako ne bo Silje Opseth, ki je padla v poskusnem skoku v nedeljo na letalnici, v Planici ne bo še Juke Seto in poškodovane Abigail Strate, tako da so možnost za nastop dobile nekatere druge tekmovalke," je Zupančič pojasnil, zakaj bo petina tekmovalk na individualni preizkušnji lahko Slovenk.

Dogajanje na srednji skakalnici v Planici se bo v četrtek začelo ob 15.30 z uradnim treningom, zadnja tekma pa se bo začela ob 17. uri. Po njej bo slavnostna podelitev ob zaključku 13. sezone svetovnega pokala.

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, Planica (letalnica – moški in HS 102 – ženske): Sreda, 20. marec

10.00 preizkus letalnice, moški

18.00 preizkus skakalnice, ženske (HS 102) Četrtek, 21. marec

8.00 uradni trening, 1. serija, moški

9.00 uradni trening, 2. serija, moški

10.00 kvalifikacije, moški 15.30 uradni trening, ženske (HS 102)

17.00 finalna tekma svetovnega pokala za ženske (HS 102)

Po tekmi sledi razglasitev sezone v skupnem seštevku FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in v pokalu narodov za ženske. Petek, 22. marec

14.00 poskusna serija, moški

15.00 posamična tekma, moški Sobota, 23. marec

8.00 poskusna serija, moški

9.30 ekipna tekma, moški Nedelja, 24. marec

8.30 poskusna serija, moški

9.30 posamična tekma, moški

