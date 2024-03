Svetovna rekorderka ni zadovoljna z neenakopravno obravnavo, v Planico je ne bo

Nova svetovna rekorderka v smučarskih skokih, Norvežanka Silje Opseth, se je odločila, da ne nastopi na zadnji tekmi sezone v Planici, in opozorila na neenakopravno obravnavo skakalcev in skakalk. Za enako potezo se je odločila tudi njena rojakinja Eirin Marie Kvandal, zmagovalka norveške turneje Raw Air.

Skakalci bodo že tradicionalno sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih končali na letalnici v Planici, medtem ko se bodo skakalke morale zadovoljiti s skokom na srednji napravi. To je močno razjezilo norveško skakalko Silje Opseth, lastnico novega svetovnega rekorda v smučarskih skokih. Prejšnji konec tedna je v Vikersundu na prvi tekmi skakalk za svetovni pokal v poletih poletela vse do znamke, ki označuje 230,5 metra, in za 4,5 metra izboljšala rekord slovenske skakalke Eme Klinec.

Zaključna tekma smučarskih skakalk bo v Planici na sporedu v četrtek, 21. marca, ob 17. uri.

Štiriindvajsetletna Opsethova je v pogovoru za dnevni časopis Dagbladet opozorila na to, da se skakalke počutijo, kot da so v podrejenem položaju. "Sploh nas ne cenijo," je potožila. "Fantom je dovoljeno leteti in početi najbolj kul stvar na svetu, mi pa bomo blizu njih skakale na mali skakalnici. Na to moram res opozoriti, razočarana sem," je dejala Opsethova.

Opsethova bi zaključno tekmo v Planici najverjetneje izpustila tudi v primeru, da bi dekleta dobila priložnost za nastop na letalnici. Že prej je namreč v tem terminu rezervirala družinske počitnice na Tajskem.

Sprva je bilo namreč predvideno, da se sezona skakalk konča prejšnji konec tedna v Vikersundu, a je nato mednarodna smučarska zveza FIS sprejela odločitev, da v Planici izpelje manjkajoči februarski tekmi iz Rasnova v Romuniji.

Nika Prevc bo v četrtek prejela težko pričakovano nagrado, veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska junakinja te zime Nika Prevc si je že zagotovila skupno zmago v svetovnem pokalu in bo v četrtek po zadnji tekmi sezone prejela veliki kristalni globus. Zadnje dejanje sezone v Planici bo izpustila tudi zmagovalka norveške turneje Eirin Maria Kvandal.

Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, Planica (letalnica – moški in HS 102 – ženske): Sreda, 20. marec

8.00 preizkus letalnice, moški

18.00 preizkus skakalnice, ženske (HS 102) Četrtek, 21. marec

8.00 uradni trening, 1. serija, moški

9.00 uradni trening, 2. serija, moški

10.00 kvalifikacije, moški 15.30 uradni trening, ženske (HS 102)

17.00 finalna tekma svetovnega pokala za ženske (HS 102)

Po tekmi sledi razglasitev rezultatov v skupnem seštevku FIS svetovnega pokala v smučarskih skokih in v pokalu narodov za ženske. Petek, 22. marec

14.00 poskusna serija, moški

15.00 posamična tekma, moški Sobota, 23. marec

8.00 poskusna serija, moški

9.30 ekipna tekma, moški Nedelja, 24. marec

8.30 poskusna serija, moški

9.30 posamična tekma, moški

