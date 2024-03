Slovenska junakinja zime je doma, upa, da bodo navijači iz Planice odšli srečni kot ona #video

Smučarske skakalke so se vrnile iz norveške turneje, na kateri je 19-letna Nika Prevc v nedeljo potrdila skupno zmago v svetovnem pokalu in veliki kristalni globus. Najstnica, ki so jo ob sijajnem uspehu premagala čustva, bo lovoriko v zrak dvignila v četrtek zvečer v Planici, kjer bodo skakalke končale sezono. "Pričakujem čim več navijačev v Planici in upam, da bodo tudi oni odšli tako srečni kot jaz," pred četrtkovo tekmo pravi najstnica.