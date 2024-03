Niki Prevc kristalni globus, Emi Klinec stopničke, Norvežanki svetovni rekord!

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc si je na predzadnji tekmi sezone v Vikersundu zagotovila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala in postala šesta Slovenka z velikim globusom. Dvignila ga bo v četrtek, ko bodo skakalke sezono končale na srednji skakalnici v Planici. Zmagovalka tekme na letalnici in norveške turneje je Norvežanka Eirin Maria Kvandal, druga je bila njena rojakinja Silje Opseth, ki je z 230,5 metri odvzela svetovni rekord danes tretji Emi Klinec. Nika Križnar je zasedla 10. mesto, Prevčeva pa 11.

Potem ko so v soboto zaradi neugodnih vremenskih razmer odpovedali posamično tekmo poletov za ženske, je organizatorjem v Vikersundu v nedeljo le uspelo izpeljati preizkušnjo. Edino za skakalke na tem prizorišču v tej sezoni.

Prinesla je veliko zadovoljstvo v slovenski tabor, saj je Nika Prevc potrdila skupno zmago svetovnega pokala, Ema Klinec pa je poletela na zmagovalni oder, a ostala brez svetovnega rekorda (226). Nova najboljša ženska znamka od danes pripada Norvežanki Silje Opseth, ki je v finalu pristala pri 230,5 metrih, že v poskusni seriji pa zajadrala do 236,5 metra, a pri tem padla, tako da njen poskusni polet ni bil rekorden.

Zmage na edini tekmi na letalnici v tej sezoni se veseli domačinka Eirin Maria Kvandal, do nje je prišla na račun znižanih zaletnih mest. Norvežanka je s skokom, dolgim 202 metra, vodila že po prvi seriji, ko je imela 4,7 točke pred rojakinjo Opsethovo (203) in slabih 24 pred Emo Klinec (197,5).

Kvandalova je v finalu pristala pri 212 metrih, Opsethova pa pri novem svetovnem rekordu (230,5), a je skočila s treh zaletnih mest višje od rojakinje, tako da je zmaga s šestimi točkami razlike pripadla zmagovalki turneje Kvandalovi. Tretje mesto je s finalnimi 203 metri zadržala Klinčeva, ki je za prvo zaostala 55,3 točke.

Preostali Slovenki Nika Križnar (182; 184,5) in Nika Prevc (190,5; 161) sta v finalu zamenjali mesti in končali kot 10. in 11.

Vikersund, posamična tekma:

Norvežanka zmagovalka turneje Eirin Maria Kvandal je zmagovalka norveške turneje. Foto: Guliverimage Zanesljiva zmagovalka norveške turneje je današnja zmagovalka Kvandalova, zbrala je 1.790,4 točke in za 152 točk prehitela drugo Opsethovo. Tretja je bila Eva Pinkelnig s 155,5 točke zaostanka. Najvišje uvrščena Slovenka na turneji je bila na petem mestu Prevčeva, Križnarjeva je bila šesta, Klinčeva pa 16.

Opsethova v poskusni seriji z rekordno daljavo, a padcem

Dekleta so že opravila s poskusno serijo, ki so jo začeli s 25. zaleta, končali pa na 19. Norvežanka Silje Opseth je poletela kar 236,5 metra, kar je najdaljša ženska daljava do zdaj. Domačinka je po doskoku padla, a na srečo vstala in sama zapustila iztek. Zaradi padca njena daljava ne bo štela kot rekordna.

Upadek Silje Opseth 🇳🇴 po rekordowym locie na odległość 236,5 metra…



Zawodniczka wstała o własnych siłach.#skijumpingfamily pic.twitter.com/G3QZb9BkcF — Dominik Formela (@DominikFormela) March 17, 2024

Na drugem mestu je poskusno serijo končala Kanadčanka Alexandria Loutitt (198), na tretjem pa Eirin Maria Kvandal, ki je na zahtevo trenerja skočila s 16. zaletnega mesta in preletela 200 metrov (204). Nika Prevc je bila s 173,5 metri 7., Nika Križnar (167) 12., svetovna rekorderka Ema Klinec (174,5) pa 14.

Preberite še: