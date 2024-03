"Nika Prevc ni bila ukradena"

Po končani nedeljski preizkušnji je glavni trener slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič javno dal vedeti, da je bil slovenski tabor oškodovan zmage Nike Prevc in prst uperil proti žiriji tekmovanja, ki je spustila končno zmagovalko Eirin Mario Kvandal z nižjega zaletišča in je tako posledično dobila več točkovnega dodatka. Jelko Gros je bil na tej tekmi tehnični delegat in razložil, kaj je bil razlog žirije za tovrsten korak.

Splošno znano je, da je Eirin Maria Kvandal nekakšen fenomen v ženskih skokih, saj jo mora njen trener praktično na vsakem prizorišču spuščati z nižjega zaletišča. A velikokrat pri dolžini skoka ne doseže 95 odstotkov velikosti skakalnice, zaradi česar posledično ne dobi dodatnih točk za znižanje zaletišča. Kaj je sploh fenomen norveške skakalke, da mora skakati s toliko nižjih mesto kot tekmice, je skakalni strokovnjak Jelko Gros dal poudaril: "Drugačen način odskoka ima. Odskok je veliko bolj podoben, kot ga imajo fantje. Veliko bolj silovit je. To je njena prednost. V samem zraku ni boljša od naših, na odskočni mizi pa je malce."

In kaj je zmotilo glavnega trenerja Zorana Zupančiča na nedeljski tekmi v Oslu, kjer je Kvandalova slavila zmago pred Niko Prevc, in krivil žirijo, da slovenska tekmovalka ni vknjižila sedme zmage v tej sezoni? V preteklih serijah tekem in kvalifikacij v Oslu se je norveška skakalka na zahtevo trenerja spuščala tudi s petih zaletnih mest nižje, da ne bi odjadrala predaleč in da ne bi pristajala z velike višine. V drugi seriji nedeljske preizkušnje pa je pred njenim nastopom žirija sama povlekla potezo in Kvandalovi ni bilo treba skočiti 95% velikosti skakalnice – torej 127 metrov -, da bi dobila bonus točke za znižanje zaletišča, kakor bi bilo, če bi se ta manever odločil njen trener.

"Dogovor žirije je bil, da se Kvandlovi zniža zalet, če bo katera skočil 95% velikost skakalnice"

Tako je dobila dodatne točke za nižje zaletno mesto, kar je bilo dovolj, da je za 2,2 točke prehitela slovensko šampionko, ki se bori za veliki kristalni globus in ima po novem 189 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig.

Gros, ki je bil delegat na tej tekmi, je razložil, zakaj je prišlo do tovrstnega koraka: "Noben ni bil ukraden, kot sem razbral v izjavi trenerja Zorana Zupančiča. Od prvega dne je Kvandlova začela skakati z nižjih zaletnih mest. V soboto je skočila enako daleč kot ostale s petih zaletnih mest nižje, zato je v žiriji prišlo do dogovora, ko bo katera od skakalk skočila 95% dosežene velikost skakalnice, bodo pri njej znižali zaletišče. Ker je prej namreč skakala s petih zaletnih mest nižje in bi zanjo predstavljalo nevarnost."

In ker je ravno Nika Prevc v drugi seriji nedeljske tekme skočila 127,5 metra, kar je več kot 95% velikosti skakalnice v Oslu, je žirija pri Kvandalovi zaradi predhodnega dogovora reagirala. "Žirija mora poskrbeti za varnost, ne da trenerji skrbijo za varnost, kot si trener Zupančič predstavlja. Trenerji taktizirajo, žirija skrbi za varnost," je bil jasen Gros.