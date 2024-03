Primož Peterka (1996/97, 1997/98), Tina Maze (2012/13), Žan Košir (2014/15), Peter Prevc (2015/16), Nika Križnar (2020/21) in zdaj še Nika Prevc.

Nika Prevc po osvojenem velikem kristalnem globusu (video: SZS):

Šest slovenskih športnikov, ki se lahko pohvalijo s skupno zmago v seštevku sezone in velikim kristalnim globusom. Devetnajstletnica ga bo prejela prihodnji četrtek, in to na domačih tleh v Planici, kjer bo ob 17. uri na srednji skakalnici zadnja tekma ženskega svetovnega pokala v sezoni.

Foto: Ana Kovač

Da najboljši tekmovalci ob koncu sezone v zrak dvignejo kristalne nagrade, poskrbijo zaposleni v nemškem podjetju JOSKA Bodenmais Kristal.

Bavarsko steklarsko podjetje je namreč že več kot 35 let izdelovalec kristalnih globusov, ki jih Mednarodna smučarska zveza (FIS) najboljšim športnikom podeljuje ob koncu zimskih sezon. Podjetje izdeluje tudi zlate orle, ki jih prejmejo najboljši skakalci novoletne turneje. Primož Peterka je bil prvi Slovenec z velikim kristalnim globusom. Še danes je edini, ki je osvojil dva. Foto: Reuters

Od 1.200 stopinj do diamantnih plošč

Izdelava "zimskega svetega grala", prvega so naredili leta 1987, poteka po natančno določenem protokolu. Pri izdelovanju 46 centimetrov visokega velikega globusa – ta nastaja tudi do sedem dni, mali kristalni globus, ki meri 23 centimetrov, tehta pa 3,2 kilograma, pa od tri do štiri dni – ponavadi sodeluje več oseb: oblikovalec, steklopihalci in steklorezca.

Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Steklopihalci najprej iz tudi do 1.200 stopinj vročega staljenega stekla oblikujejo osnovno lovoriko, ki mora, da zadosti kriterijem kakovosti stekla, pred nadaljnjim oblikovanjem na 24-urno hlajenje. Ko je surov izdelek ohlajen, so na vrsti graverji, katerih rezalna tehnika ostaja skrivnost podjetja. Ti z diamantno ploščo izrežejo snežne kristale, vgravirajo disciplino, logotip krovne organizacije in pokrovitelje.