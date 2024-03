Timi Zajc si želi stvari spremeniti #video

"Glede na letošnjo sezono se kar veselim Planice, ker imam še eno priložnost, da lahko kaj naredim," je dal Timi Zajc vedeti, da se mu iztekajoča se zima ni izšla po načrtih, če gledamo z vidika tekem na navadnih skakalnicah. "Po lanski sezoni sem malenkostno ostal prazen. Na navadnih skakalnicah mi ni šlo, kot bi si želel. Za drugo leto si želim, da bi jo v celoti oddelal na višji ravni," je Zajc napovedal spremembo za prihodnjo sezono.

Na vprašanje, zakaj so prisotna nihanja, Zajc še išče odgovore: "Ne vem. Težko je vedeti. Če bi vedel, bi odpravil. Generalno gledano sem imel po mojem mnenju opremo nekoliko preveč prilagojeno za polete."

Rad bi bil v izteku na podelitvi

Če ni bil uspešen na navadnih tekmah, pa je bil zgodba obrnjena na letalnicah. Spet je dokazal, da je mož za velike tekme. Na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu je osvojil bronasto medaljo, bil v igri celo za zlato. A so skoki šport na prostem in igrajo vlogo številni faktorji. Sreča tisti dan ni bila na njegovi strani. Kaj kmalu se je karavana preselila na letalnico v Oberstdorf, kjer je poletel do tretje zmage v karieri na tej napravi.

V naslednji sezoni bi rad naredil napredek tudi na navadnih skakalnicah. Foto: Guliverimage

"Medalja je bila. Morda sem tisti dan preveč pričakoval zlato, morda zato ni bilo potem takšnega veselja ob bronasti medalji. Kar je bilo potrebno, sem oddelal. Zmago sem dosegel. A ni še to to. Želim si, da bo ta vikend prišla nekakšna potrditev sezone," pravi Zajc.

In kaj si želi od Planice? "Samo uživati ni prav. Želim si, da bi bil na obeh posamičnih tekmah spodaj v izteku na podelitvi. Možnosti so, bomo videli."

"Če se bo odločalo za stopničke, se bo znižalo zaletno mesto"

Če bo treba, se bosta s trenerjem Robertom Hrgoto dogovorila tudi za nižanje zaletnega mesta, če bo v igri možnost skoka na zmagovalni oder. V tej sezoni je bila to že večkrat praksa: "Po prvih dveh poletih dobim občutek, ali je preveč hitrosti. Prvi dan se že dogovoriva. Vikersund je bil pretežak in se o tem nisva pogovarjala. V Planici pa glede na izkušnje iz prejšnjih let ... Če se bo morda v drugi seriji odločalo za stopničke, je jasno, da se bo znižalo zaletno mesto."

Foto: Guliverimage

Bitka za veliki kristalni globus za to zimo je že oddana. Stefan Kraft je postal nesporni kralj, na zelo dobri poti pa je tudi k pohodu do malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov. Pred rojakom Danielom Huberjem, ki je zablestel v Vikersundu, ima 91 točk naskoka. Na tretjem mestu je Timi Zajc, ki zaostaja 94, Peter Prevc na četrtem 98, Domen Prevc pa na petem 164 točk. "Teoretično je možno, vendar ni šlo vse tako, kot sem si želel. A lahko ta vikend prinese veselje," je še proti zadnji razpoložljivi lovoriki pogledal Zajc.