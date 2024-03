Velika tekmica Nike Prevc uperila prst proti vodstvu

"Vedno nam govorijo, česa ne smemo in ne bi smeli početi," pravi nezadovoljna avstrijska skakalka Eva Pinkelnig, ki je morala v boju za veliki kristalni globus priznati premoč naši šampionki Niki Prevc. Druga tekma za ženske skakalke v Vikersundu je sprožila veliko razprav o položaju ženskih skakalk. Norveški skakalki sta šli še celo korak dlje in ne bosta nastopili v Planici.

Po odpovedi ene od tekem in razmeroma nizkem zaletnem mestu v Vikersundu so se skakalke počutile nepravično obravnavane, poročajo na skijumping.pl. "Lahko bi nam dali malce več hitrosti. Potrebujemo jo za letenje, da se naučimo z njo ravnati. Za letenje potrebujemo tovrstne izkušnje," je po tekmovanju v Vikersundu dejala Eva Pinkelnig.

V intervjuju za laola1.at je Avstrijka kritizirala odločitve žirije glede dolžine zaleta: "Žirija je celo zimo sprejemala čudne odločitve. Še vedno imajo možnost za učenje."

Tekmica Nike Prevc, ki ji je slovenska skakalka pobegnila v boju za veliki kristalni globus, ne skriva dejstva, da se počuti oškodovano zaradi odpovedi sobotne tekme. Za razliko od moških ženske tekme v nedeljo niso nadomestili. "To bi bilo mogoče, saj nas je bilo le 17. To bi bilo zelo preprosto," je komentirala. "V zadnjih tednih in mesecih se je zgodilo veliko. Vedno nam govorijo, česa ne smemo in ne bi smeli početi. Vedno so odločitve, ki so izjemno težko razumljive. Ne samo glede smučarskih skokov, ampak tudi glede vsega, kar se dogaja okoli."

Kot smo že poročali, pa sta šli korak dlje še svetovna rekorderka Silje Opseth (230,5 metra) in Eirin Marie Kvandal, zmagovalka norveške turneje Raw Air. Dekleti sta opozorili na neenakopravnost, ker v zaključku sezone ne bodo letele na Letalnici bratov Gorišek, ampak na Bloudkovi skakalnici (HS 102). Zato ju v Planico sploh ne bo. "Sploh nas ne cenijo. Fantom je dovoljeno leteti in početi najbolj kul stvar na svetu, mi pa bomo blizu njih skakale na mali skakalnici. Na to moram res opozoriti, razočarana sem," je dejala Opsethova.