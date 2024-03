Dan zatem, ko je v Vikersundu potrdila skupno zmago svetovnega pokala, se je Nika Prevc z rojakinjami in ekipo vrnila v domovino in podoživela sijajno sezono, ki jo bo v četrtek končala na domačih tleh v Planici. Na novinarski konferenci, ki se je zaradi izgubljene opreme pri vrnitvi v Slovenijo začela z dobro uro zamude, je bila pričakovano v središču pozornosti.

Najstnica, ki je pred dnevi dopolnila 19 let, je 3. januarja prvič oblekla rumeno majico in jo varno pripeljala do konca sezone.

"Že pred sezono sem opravila kakšne zelo dobre treninge, z dobrimi skoki, a imela sem to težavo, da teh skokov nisem izvedla na tekmi. Potem pa, sploh ne vem, kdaj, se je začelo odpirati," je na druženju z novinarji na vprašanje, kdaj je začutila, da bi lahko konstanto posegala po najvišjih mestih, dejala Prevčeva.

Rekordno število posamičnih slovenskih zmag V letošnji sezoni je 12-krat stala na zmagovalnem odru svetovnega pokala. Veselila se je sedmih posamičnih zmag, kar je rekord med slovenskimi skakalkami, in ene na superekipni tekmi. Štirikrat je bila druga.

Rumeno majico je prvič oblekla 3. januarja v Beljaku. Foto: Guliverimage

V Beljaku z najboljšimi skoki

Koroško prizorišče bo še dolgo zapisano v lepem spominu. "Beljak imam v najboljšem spominu prav zaradi svojih skokov, saj so bili najboljši med vsemi, ki sem jih prikazala v celotni sezoni. Na rumeno majico takrat sploh nisem računala. Da sem prevzela vodstvo in da jo bom oblekla, sem izvedela šele tik pred podelitvijo."

Boj za skupno zmago je bil odločen skoraj dva meseca in pol po tem, ko je v Beljaku prevzela vodstvo v skupnem seštevku sezone. Kako veliko breme je čutila ob branjenju rumene majice? "Ne bi rekla, da je bila majica breme, bremenil me je povečan pritisk sotekmovalk in novinarjev zaradi drugačne majice," pravi Gorenjka, ki je v veliki globus začela verjeti po prevzemu skupnega vodstva in na nadaljnjih tekmah: "Ko sem videla, da stvari tečejo in da se prednost veča."

Skakalke bodo zadnjo tekmo sezone imele v četrtek ob 17. uri na srednji napravi (HS 102) v Planici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vsaka tekma užitek

Ta tekmo pred koncem pred najbližjo zasledovalko Evo Pinkelnig znaša neulovljivih 189 točk. Zadnje tekmovalno dejanje se bo v četrtek v Planici na srednji skakalnici začelo ob 17. uri. "Meni je vsaka tekma užitek, komaj čakam še na to tekmo. Naj tej skakalnici sem dosegla svoje najboljše skoke, nastop na njej je prednost tudi za celotno našo ekipo, saj veliko treniramo tam. V četrtek želim imeti zadnjo besedo."

Cilj za prihodnjo sezono V Vikersundu letos čez 200 metrov ni šlo, je pa to Nikin cilj za prihodnje leto. Foto: Sportida Prevčeva je pred dnevi prvič letela. V Vikersundu, kjer so skakalke po sobotni odpovedi dočakale le eno tekmo, si je želela preleteti 200 metrov, a bo na to morala še nekoliko počakati. Njen osebni rekord je trenutno pri 190,5 metra. "Res sem si želela teh 200 metrov, a morda je bila kriva tudi prevelika želja, ki je malo pokvarila moj nastop. Sem pa imela tudi v zraku težke razmere. O 200 metrih sem razmišljala že pred začetkom te sezone, zdaj pa lahko rečem, da sem dobila vse drugo, le 200-metrskega poleta ne. Je pa to cilj za prihodnje leto."

"Petrov globus sem spremljala z občudovanjem in navdušenjem. Zdi se mi odlično, da bom prejela tudi svojo lovoriko." Foto: www.alesfevzer.com

Petrov globus spremljala z občudovanjem, zdaj komaj čaka na svojega

Za družino Prevc bo letošnja Planica še posebej čustvena. Ne le da bo Nika kot šesta slovenska športnica prejela veliki kristalni globus, v nedeljo bo bogato kariero končal njen najstarejši brat Peter, ki je globus za skupno zmago dvignil v sezoni 2015/16.

"Nič kaj veliko se ne pogovarjamo o letošnji Planici. Petrov globus sem spremljala z občudovanjem in navdušenjem. Zdi se mi odlično, da bom prejela tudi svojo lovoriko. Komaj čakam, da jo dobim."

Celotna ekipa je delala za ta cilj

Na poti do lovorike je bilo v Nikino skakalno zgodbo vključenih več pomembnih ljudi. Preveč, da bi vse izpostavila, pravi: "Mislim, da je bilo preveč ljudi, da bi vse naštela, se jim zahvalila. Za letos pa moram res izpostaviti svojo ekipo, ki je bila potrpežljiva z menoj, saj smo vsi skupaj delali za ta cilj."

"Mislim, da je bilo preveč ljudi, da bi jih vse naštela. Za letos pa moram res izpostaviti svojo ekipo, ki je bila potrpežljiva z menoj, saj smo vsi skupaj delali za ta cilj." Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska šesterica

V Planici bo zaradi odpovedi nekaterih skakalk iz najboljše 30-erice lahko nastopilo šest Slovenk. Ob Prevčevi bodo del zadnje tekme sezone še Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Tina Erzar.

