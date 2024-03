Cene Prevc dal vedeti, česa ima sestra Nika več od vseh bratov #video

Cene Prevc o bratu Petru in slovesu

V nedeljo bo v Planici prav poseben dan, ko se bo od skakalnega sveta poslovil vaš brat Peter. Kako se spominjate zaključka svoje kariere v Planici lansko leto?

Sam zaključek, priznam, se je v izteku hitro odvil. Trenutek, ko so prišli brat, sestra, dekle in ostali bližnji, ki so imeli možnost priti v iztek, je bil vrhunec, ki mi je pomenil največ. Moj zaključek se je zgodil zelo hitro, saj je bilo še tekmovanje. Kakšno minuto prej, kot je bilo sprva načrtovano. Zaradi tega nisem imel časa za razmišljanje. Pri Petru pa pričakujem, da bo potekalo na višji ravni.

Kako gledate na njegovo športno pot? Ste se zgledovali po njem, ko je stopal na pot do šampiona?

Peter je vedno predstavljal nekakšen mejnik. Če si ga presegel, si postal eden najboljših. Vedno je bil za zgled in tudi kot kolega po tekmah. To, da se bo poslovil, nam je povedal nekoliko prej, preden je to sporočil javnosti. Med zimo bi lahko v njegovih izjavah že razbrali, da se bo odločil za ta korak. Hkrati je človek, ki je v skokih že toliko let, da obstaja tudi "B-verzija" – da se na neki točki, kot je letos, poslovi.

Cene Prevc o sestri Niki

Kako ste spremljali njegove uspehe in dosežke?

Predvsem z veseljem, da mu je uspevalo. Hkrati mi je bil tudi motivacija v smislu, če lahko on, lahko tudi jaz.

Po njegovih sledeh stopa vajina sestra Nika Prevc, ki bo v četrtek v Planici dvignila visoko v zrak veliki kristalni globus. Kako gledate na njen hiter vzpon na vrh?

Niko spremljam že od začetka njenega skakanja. Brate nas že poznate. Toliko, kot ona živi za skoke, mi vsi trije ne. Kar ji je uspelo, ni bilo načrtovano, vendar me ni presenetilo. Nika je sposobna, dati ji moramo čas, da dozori, hkrati pa se lahko že zdaj veselimo, kaj nam bo pokazala v bodoče.

Foto: www.alesfevzer.com

Kako ocenjujete njeno superiornost in njen napredek?

Mislim, da se je skozi celotno zimo pokazalo, da povsem superiorna ni. Tudi sama ima nihanja in se bodo v bodoče še dogajala. Ko ji uspeta prava skoka, imajo ostale tekmovalke skoraj nemogočo nalogo, da se ji približajo. Redno bo morala nadgrajevati, če bo želela ostati tam, kamor je letos poletela.

V četrtek se bo dvignil zastor nad planiškim koncem tedna. V kakšni vlogi vas bomo videli?

Predvsem se trudim kot ambasador Planice. Sodelujem torej pri promociji dogodka. Planica je že mnoga leta veliko več kot le skoki. Samo vzdušje, ki je v izteku, je nekaj posebnega. Ne vem, če lahko kjerkoli to doživiš. Sašo Avsenik je dobro povedal, da je Planica večji avditorij od Stožic. Z Zavarovalnico Triglav bo ključen nedeljski dan, ko bo zmagovalka natečaja lahko fizično podelila svoj pokal zmagovalcu – najboljšemu letalcu Planice. Organizator me uporabi še za določene oglede iz ozadja, kar je neka pika i.

Foto: www.alesfevzer.com

Ob vsem tem pa ste še posebej vpeti v prenovo lokala v središču Škofje Loke. Konkretno ste se lotili prenove lokala Pr' Homan. Kaj je novega?

Vsak dan poskušamo narediti čim več. Odločili smo se za popolno prenovo in adaptacijo prostorov. Trenutno smo v fazi, ko bomo zaključili elektroinštalacije, ometi pa bodo počasi šli na steno. Prostor bo takrat dobil svojo podobo. Kdaj točno bomo odprli, še sam ne vem, a želja je, da se to zgodi čim prej.

Letos?

Zagotovo bomo odprli še letos, in sicer s ponudbo sladoleda, ki bo na voljo skozi celotno poletje.