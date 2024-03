Na natečaj za pokal Planica 7 je prispelo več kot 1700 otroških risb

Na natečaju Ustvari pokal je zmagala risba Zmagovalec 7 (ustvarjalka Tjaša Vreš, 12 let, Limbuš). Foto: Zavarovalnica Triglav

Zmagovalna risba ponazarja pogum junakov zime

"Da je na natečaju zmagala moja risba, sem navdušena. To pomeni, da so v mojem ustvarjanju tudi drugi prepoznali, kako posebno je," je ob prejemu novice o izboru komisije povedala sedmošolka Tjaša Vreš, ki obiskuje Osnovno šolo Limbuš. Vsestranska ustvarjalka, ki navdih za svoje risbe, slike in tudi glinene izdelke najraje črpa iz bližnjega gozda ter knjig, je v zmagovalnem delu ponazorila pogum junakov zime, ki se vsako leto spustijo s planiške letalnice.

Kot pravi mlada avtorica, ji ustvarjalne dejavnosti omogočajo, da izrazi raznolike poglede na svet. Zato k tovrstnim aktivnostim spodbuja tudi svoje sovrstnike: "Ustvarjanje je dobro za vse. Ne glede na to, ali sem vesela, žalostna ali jezna, z gibi rok prelijem to, kar čutim, na papir in nato ustvarim nekaj lepega. Zato k temu spodbujam tudi druge." Tjaša se ob tem že veseli, da bo dolino pod Poncami obiskala skupaj s starši in bratom. Na zadnji dan tekmovanj v smučarskih poletih bo pokal, ustvarjen po njeni ideji, predala zmagovalcu tekmovanja Planica 7.

Izbrati zmagovalno risbo predstavlja zahteven izziv

"Izbor je bil zelo zahteven, saj smo prejeli kar 1700 risb. Vsaka od njih je imela svoje posebnosti, vsaka je bila drugačna, na vsaki si našel kakšno prednost," je pojasnil član komisije natečaja Ustvari pokal Cene Prevc. Čeprav so kot zmagovalno lahko izbrali le eno, nekdanji smučarski skakalec potrjuje, da je bilo med prejetimi deli veliko takšnih, ki so pozitivno izstopala: "Prav zato vse mlade ustvarjalke in ustvarjalce spodbujam, da vztrajajo in na natečaju znova sodelujejo tudi naslednje leto."

Po zmagovalni ideji bo ustvarjen trajnostni pokal

Komisija je pri svoji odločitvi za zmagovalno idejo poleg izvirnosti upoštevala tudi možnost oblikovanja in izdelave pravega pokala, ki bo že čez nekaj dni ustvarjen s pomočjo 3D-tiska. »Ta metoda nam omogoča trajnostno izdelavo pokala, saj je odpadek materialov, iz katerih ustvarjamo, zelo majhen ali ga sploh ni. Letošnja posebnost je tudi v tem, da bomo med materiale, iz katerih bomo ustvarili pokal, vključili umetno travo mengeškega skakalnega kluba, ki so jo uničile poplave,« je pojasnila Barbara Wilkesmann Hočevar, članica komisije natečaja Ustvari pokal.

Naročnik oglasnega sporočila je ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.