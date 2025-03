Gostitelji imajo po prvi moški skakalni tekmi največ razlogov za veselje. Razveselil jih je Marius Lindvik, ki je v zahtevni prvi seriji skočil do novega rekorda skakalnice, 108 metrov, v finalu pa zdržal pritisk in na prvem mestu nasledil prvaka iz Planice Piotra Zylo.

Zlati Marius Lindvik je v prvi seriji s 108 metri postavil rekord skakalnice. Foto: Reuters Tekmovalce sta v Trondheimu spremljala dež in vzgornik, ki je bil v prvi seriji na trenutke premočan, marsikateri skakalec je moral za prevzem vodstva tako skočiti do rekorda. To je s 108 metri uspelo Lindviku, ki je po polovici preizkušnje vodil, 3,3 točke pred Nemcem Andreasom Wellingerjem (106,5 metra) in 4,6 točke pred tretjim Janom Hörlom (107).

Vrstni red je ostal enak tudi po finalu, v katerem je Hörl najprej skočil 102 metra in si zagotovil odličje. Wellinger je potegnil do 104,5 metra in izzval Lindvika. Ta je ponovil daljavo Nemca, kar je zadostovalo za veliko zmago. Na koncu je Norvežan zbral 2,3 točke več od Wellingerja in 9,2 točke več od bronastega Avstrijca.

"Zlata kolajna. Pred dvema tednoma ne bi verjel, da je kaj takega mogoče. Prikazal sem dva najboljša skoka to sezono. Ponosen sem, da mi je, ko je bilo to najbolj potrebno, uspelo," je za norveški NRK dejal Lindvik, trener Magnus Brevig pa dodal: "Zelo, zelo vesel sem, predvsem za Mariusa. Izjemno trdo je delal za ta uspeh."

Dobitniki kolajn na srednji skakalnici. Foto: Reuters

Lanišek: Glavo gor, ni konec sveta

Slovenci so v finalu napadali iz ozadja. Anže Lanišek, ki je bil odličen na treningih, v poskusni seriji pred tekmo bil prav tako najboljši, bi moral v prvi seriji skočiti 110 metrov, da bi prehitel Lindvika. A 28-letniku se skok ni posrečil, pristal je pri sto metrih in napadel z desetega mesta. V finalu je skočil 104 metre in napredoval na osmo mesto.

"Kot sem že rekel, gre za skakalnico brez ritma, ko vsi v isto luknjo skačemo. V prvi seriji sem bil prezgoden, podobno kot v Planici na prvenstvu na majhni skakalnici. Sem pa zadovoljen z drugo serijo. Treba je dati glavo gor in iti na veliko skakalnico. Ni konec sveta," je v izjavi za nacionalno televizijo dejal Lanišek.

Lovro Kos je danes najbolj zadovoljen v slovenskem taboru. Foto: Reuters Po prvi seriji je bil najvišje od Slovencev Lovro Kos (102 metra) na osmem mestu, v finalu je s 96 metri nazadoval na 13. mesto in je danes lahko najbolj zadovoljen v slovenski reprezentanci, saj je prikazal najboljša skoka na srednji skakalnici na tem prvenstvu. Domen Prevc je po stotih metrih iz prve serij držal 17. mesto, v finalu (96) pa izgubil eno mesto in končal kot 18.

"Danes sem bolj zadovoljen s prvim skokom, a besede zadovoljen ne bi mogel uporabiti za nobenega izmed obeh skokov. Ni se mi izšlo, preveč sem bil napadalen skozi radius. Ni se mi izšlo. Iz teh napak se moram nekaj naučiti in potegniti čim več za veliko skakalnico," je dejal Prevc.

Zajc prekratek za finale

Timi Zajc se ni uvrstil v finale. Foto: Reuters Brez finala je ostal Timi Zajc, ki je s 93 metri zasedel 37. mesto in za dobrih šest točk zaostal za prebojem v drugo serijo. Zajc bo na veliki napravi branil naslov prvaka.

Razočaran je bil danes tudi vodilni skakalec svetovnega pokala Daniel Tschofenig, z 28. mestom je za las ujel finale, na koncu pa zasedel 21. mesto. Še en skakalec, ki je v tej sezoni nosil rumeno majico, je močno zaostal za željami, Nemec Pius Paschke je bil šele 30.

Hrgota: Ne smemo se ustrašiti tega, da smo v dobri formi, da se lahko borimo za odličja

"Žaba (Lanišek, op. a.) je v prvi seriji malo kiksnil, vzela mu je kolajno. Se zgodi, želja je bila, spodoben je bil. V drugi seriji spet lep skok, a na svetovnem prvenstvu je treba sestaviti dva dobra skoka. Tega se Anže zaveda, zdaj bo še bolj "napaljen" za veliko skakalnico. Veseli me, da se ni predal in oddelal dobro drugo serijo. Lovro odlično 13. mesto zanj, Domen in Timi pa nista opravila, kot bi bilo treba. Porodni krči, treba bo to pregrizniti na veliki napravi. Ne smemo se ustrašiti tega, da smo v dobri formi, da se lahko borimo za odličja, to je treba zdaj pokazati," pa je v izjavi za nacionalno televizijo dejal glavni trener reprezentance Robert Hrgota.

V sredo bodo združili moči s skakalkami

Skakalci bodo po današnji tekmi znova v boju za odličja v sredo, ko bodo s skakalkami združili moči na tekmi mešanih ekip na večji skakalnici, v četrtek sledi moška ekipna tekma, v soboto pa še posamična tekma na veliki skakalnici.

Izidi, SP, srednja skakalnica: 1. Marius Lindvik (Nor) 265,5 točke (108/104,5 m)

2. Andreas Wellinger (Nem) 263,2 (106,5/104,5)

3. Jan Hörl (Avt) 256,3 (107/102)

4. Karl Geiger (Nem) 252,6 (105,5/102)

5. Johann Forfang (Nor) 252,5 (107/100,5)

6. Stefan Kraft (Avt) 250,4 (106/101)

...

8. Anže Lanišek (Slo) 248,1 (100/104)

13. Lovro Kos (Slo) 232,5 (102/96)

18. Domen Prevc (Slo) 227,1 (100/96)

...

- brez finala:

37. Timi Zajc (Slo)

