Smučarske skakalke so opravile še z drugo tekmo na srednji skakalnici. Tokrat so združile moči na ekipni preizkušnji v Trondheimu, po njej pa se veselijo tri favorizirane reprezentance za kolajne: Norveška, Avstrija in Nemčija.

Najbolj široko se smeji gostiteljicam Norvežankam. Anna Odine Stroem, Eirin Maria Kvandal, Ingvild Synnoeve Midtskogen in Heidi Dyhre Traaserud so vodile praktično vso tekmo, na koncu pa za 19,4 točke prehitele srebrne Avstrijke. Te so bile večji del tekme druge, vmes so jih za kratko prehitele Nemke, a na koncu zasedle tretje mesto z 58 točkami zaostanka za zmagovalkami.

Norvežanke se pred domačimi gledalci veselijo naslova ekipnih prvakinj. Foto: Reuters

Mlada slovenska ekipa se je zavedala, da se bo težko vmešala v boj za odličja, bolj realno je bilo, da se bo z Japonsko merila za četrto mesto. Nika Prevc, Ema Klinec, Tina Erzar in Katra Komar so zanesljivo osvojile četrto mesto, za zmagovalkami so zaostale 111 točk, za bronom več kot 50.

Prevc je v prvi seriji poskrbela za daljavo dneva, pristala je pri 102,5 metrih, v finalu pa se ji skok ni posrečil, precej bolje kot na posamični tekmi pa je tokrat nastopila najmlajša, komaj 17-letna Erzar (87,5 in 87 metrov).

Najboljša trojica reprezentanc. Foto: Reuters

"Od brona smo bili kar oddaljeni, a četrto mesto za nas danes ni nehvaležno. Vedeli smo, da bomo lahko s četrtim mestom zadovoljni, da se bomo zanj borili z Japonkami. Na koncu nam je uspelo." Foto: Aleš Fevžer "Od brona smo bili kar oddaljeni, a četrto mesto za nas danes ni nehvaležno. Vedeli smo, da bomo lahko s četrtim mestom zadovoljni, da se bomo zanj borili z Japonkami. Na koncu nam je uspelo," je po ekipni tekmi za nacionalno televizijo dejal glavni trener Jurij Tepeš.

"S prvim skokom sem res zadovoljna, nimam kaj dodati, lahko pa se malo pritožim nad drugim, ki je bil tak kot včeraj prvi. Celotna ekipa je danes dobro odskakala, v bistvu smo dosegle četrto mesto, ki smo ga nekako pričakovali," je po četrtem mestu za nacionalno televizijo dejala svetovna prvakinja na srednji napravi Prevc.

Skakalke zdaj čaka nekaj odmora, nato pa selitev na večjo skakalnico, kjer bo v sredo tekma mešanih ekip, v petek pa bodo prvenstvo končale s posamično tekmo.

Ekipna tekma

Ema Klinec Foto: Guliverimage

Finalna serija

Prva skupina: Ema Klinec je v drugi seriji pristala 88,5 metra, tako da je slovenska ekipa na četrtem mestu še nekoliko povečala prednost pred peto Japonsko, na slabih 25 točk. Lisa Eder je Avstrijo popeljala nazaj na drugo mesto, a vodilne Norvežanke so po 102 metrih Stroem prednost pred drugouvrščenimi povečale na kar 23 točk. Nemke zaostajajo 53 točk, četrte Slovenke že 71.

Druga skupina: Erzar je tudi v finalu opravila dobro in s 87 metri Slovenijo zadržala na četrtem mestu, Slovenke pred Japonkami vodijo 19 točk. Mlada Norvežanka Ingvild Synnoeve Midtskogen je naredila še korak naprej proti zlati kolajni, pred drugimi Avstrijkami imajo 28,6 točke, tretje Nemke zaostajajo že skoraj 66 točk, Slovenke pa 86,6 točk.

Tretja skupina: Komar je v finalu pristala pri 79,5 metrih in slovensko ekipo zadržala na četrtem mestu, deset točk pred petimi Japonkami. Pred zadnjo skupino v vodstvu ostajajo Norvežanke, deset točk pred Avstrijkami in več kot 56 pred tretjimi Nemkami.

Četrta skupina: Prevc je pristala pri 90 metrih in potrdila četrto mesto Slovenije na ekipni tekmi, pete Japonke so prehitele za 25 točk. Selina Freitag (96 metrov) je za Nemčijo potrdila tretje mesto, Eva Pinkelnig pa z 92 metri srebro. Naslov svetovnih prvakinj je pripadel Norvežankam, ki so po finalnem skoku Kvandal (95 metrov) slavila za dobrimi 19 točkami prednosti.

Prva serija

Prva skupina: Za Slovenijo je v prvi skupini skakala Ema Klinec in svoje delo opravila dobro. Pristala je pri 90,5 metra. Še dlje so skočile tekmice za njo. Najbolje bronasta s posamične tekme Norvežanka Anna Odine Stroem (100,5 metra), Avstrijka Lisa Eder (95,5) in Nemka Juliane Seyfarth (93,5), a so Nemke zaradi velikega vetrovnega odbitka zaostale za Slovenkami. Vodile so Norvežanke, 11,5 točke pred Avstrijkami, 21,9 pred Slovenkami in 26 pred Nemkami.

Druga skupina: Tina Erzar, ki ji v poskusni seriji ni šlo najbolje, je v prvi seriji skočila mnogo bolje, 87,5 metra. Slovenke so zdrsnile na četrto mesto. Nemke so jih prehitele z 91 metri Katharine Schmid. Še naprej vodijo Norvežanke, deset točk pred Avstrijkami, 17,9 pred Nemkami in 29 pred Slovenkami.

Tretja skupina: Kot tretja je iz slovenske ekipe skočila Katra Komar, ki se ji skok ni posrečil, zmogla je 80,5 metra, tako da je Slovenijo prehitela Japonska, za katero je Juki Ito skočila 91,5 metra. Na vrhu so še naprej Norvežanke, a prednost pred Avstrijo in Nemčijo je močno skopnela. Znaša le 2,9 oziroma tri točke. Četrte Japonke zaostajajo že 45 točk, Slovenke pa že 56.

Četrta skupina: Svetovna prvakinja s srednje naprave Nika Prevc je z nižjega zaletnega mesta od tekmic pred njo skočila kar 102,5 metra, doskočila v telemark in poskrbela, da so Slovenke na četrtem mestu prehitele Japonsko za skoraj 20 točk. Za Norveško je Eirin Maria Kvandal skočila 98,5 metra in zadržala vodstvo. Na drugo mesto je po zaslugi Seline Freitag skočila Nemčija, ta za Skandinavkami zaostaja 5,6 točke, tretje Avstrijke pa 8,9. Slovenke na četrtem mestu zaostajajo 38,6 točke, Japonke pa že 56. Brez finala so ostale Finska, Češka, Poljska in Kazahstan.