"Njena dobra lastnost je, da zna kljub mladosti zelo dobro obvladovati položaj, dobro zna veslati med ovirami, ki se pojavljajo do konca tekme. V prvi seriji skok ni bil najčistejši, bil je sicer dober, a je tudi sama priznala, da se je malo ustrašila. Je le človek, še 20 let nima, tako da je takšen odziv povsem normalen. Ona je vrhunska športnica, ni pa robot. Rekel sem si: 'Dobro, zdaj je šla vsa trema iz nje, tako da bo v finalu lahko skočila malo bolj sproščeno.' In uspelo ji je. Super zaključek," je po osvojenem naslovu svetovne prvakinje Nike Prevc dejal njen nekdanji trener Stane Baloh.

Ob velikem uspehu Nike Prevc, ki je na svetovnem nordijskem prvenstvu v Trondheimu postala svetovna prvakinja na srednji skakalnici, smo se pogovarjali z njenim nekdanjim trenerjem v mlajši selekciji Stanetom (Stenom) Balohom.

Nekdanji glavni trener ženske članske reprezentance, danes pa odgovorni trener deklet, mladinske reprezentance v Državnem panožnem nordijskem centru (DPNC), današnje tekme v Skandinaviji ni mogel pozorno gledati, saj je bil na poti na tekme v Nemčijo, a je sovoznik poskrbel, da je bil dobro obveščen o dogajanju.

"Bolj kot gledal, sem poslušal, a ujel sem vse. Niko poznam in vem, da vsako tekmo začne z morda malo treme, lahko rečem, da pozitivne. V prvi seriji je bilo videti, da skok ni bil najčistejši. Bil je sicer dober, a je tudi sama priznala, da se je malo ustrašila. Je le človek, še 20 let nima, tako da je takšen odziv povsem normalen. Ona je vrhunska športnica, ni pa robot. Po tem prvem skoku sem si si rekel: 'Dobro, zdaj je šla vsa trema iz nje, tako da bo v finalu lahko skočila malo bolj sproščeno.' In uspelo ji je. Super zaključek," se prve članske snežinke 19-letnice veseli naš sogovornik.

"Po tem prvem skoku sem si si rekel: 'Dobro, zdaj je šla vsa trema iz nje, tako da bo v finalu lahko skočila malo bolj sproščeno.' In uspelo ji je. Super zaključek," se prve članske snežinke 19-letnice veseli naš sogovornik. Foto: www.alesfevzer.com

"Kljub mladosti zna dobro obvladovati položaj"

"Njena dobra lastnost je, da zna kljub rosnim letom in manj izkušnjam zelo dobro obvladovati vse skupaj, dobro zna veslati med čermi in ovirami, ki se pojavljajo do konca tekme." Foto: SloSki Prevc je imela po prvi seriji manj kot pol točke prednosti, nasploh so bile razlike do sedmouvrščene Eve Pinkelnig zelo majhne (3,6), a se je najboljši skakalki zime uspelo umiriti in zdržati pritiske.

Prav to, da se zna dobro spopadati z različnimi stvarmi, Baloh izpostavlja kot zelo pomembno: "Njena dobra lastnost je, da zna kljub mladosti in manj izkušnjam zelo dobro obvladovati položaj, dobro zna veslati med čermi in ovirami, ki se pojavljajo do konca tekme."

"Piše se Prevc, to je naslednja stvar, ki šteje, saj so bili in so še vedno uspešni skakalci. Peter je nekoč rekel, da zna biti še uspešnejša kot on. Pomembno je, od kod prihaja, vzgoja, način življenja, pa tudi to, da se hitro uči," Baloh našteva njene vrline in pri tem ne pozablja na to, da se Nika dobro zaveda napak pri skokih in jih je odločena popraviti.

"Še ena stvar, ki me pri njej od nekdaj preseneča, pa je, da vedno zelo dobro analizira svoje skoke in vedno prizna svoje napake. Natančno ve, kaj je naredila narobe, kje ga je polomila, reče, da mora to popraviti, se obrne in to popravi. To je tista zadnja stvar, ki da piko na i. Nikoli se ne slepi, ne zavija stvari v vato, ampak pogleda težavi v oči in jo reši."

Tako se je Baloh pred dvema letoma v družbi Jurija Tepeša veselil zlatega odličja Prevc na OFEM. Foto: Aleš Fevžer/OKS

"Nika se zna ustaviti"

Niko opisuje kot delovno in dosledno, dodaja pa, da se po njegovem mnenju za razliko od nekaterih perfekcionistov zna ustaviti: "Morda bom zdaj malo neposreden, zelo rad imam delovne, pridne, vestne in poštene ljudi, nisem pa prav ljubitelj perfekcionistov, ker večina teh zahteva ogromno od sebe, morda še več, kot so sposobni. Nika pa ima to dobro lastnost, da se zna ustaviti in ne zahteva od sebe še več, še več, še več. Velikokrat je tako, da ko želiš še več, lahko dobiš veliko manj. Človek, ki zahteva preveč, lahko pogori. Pri njej pa je videti, da se zna ustaviti."

Veseli ga, da se zna tudi hitro pobrati: "V preteklosti je bila kdaj v krizi, a se je vedno vrnila, morda ne že ob naslednjem skoku, ampak že na naslednji tekmi. Letos ji gre tako dobro, da do te krize sploh še ni prišlo. Kar pa je bilo manjših stvari, je skupaj s trenerji in štabom rešila. Ko jo vidim, ji čestitam in rečem, kar tako naprej, saj pri njenih skokih ni kaj veliko dodati."

"Breme bo zagotovo ostalo, a mislim, da se bo kljub temu znala umiriti." Foto: Reuters

Breme bo ostalo, a verjame, da se bo znala umiriti

Prevc bo z rojakinjami v soboto tekmovala na ekipni tekmi na srednji napravi, v sredo sledi tekma mešanih ekip na veliki skakalnici, v četrtek pa še posamična tekma na večji napravi. Ji bo zdaj, ko je breme kolajne padlo z ramen, lažje?

"Ona je tako inteligentna, da se je dobro zavedala, da je favoritinja, kar je normalno breme za vsakega človeka, ampak menim, da je ona tako zelo skromna, da se ne bo prevzela in bo enostavno delala naprej. Včeraj je bilo včeraj, od danes zjutraj delamo naprej od tam, kjer smo včeraj končali. Breme bo zagotovo ostalo, čeprav smo zdaj vsi veseli, se veselimo, tudi ona se, čeprav malo brzda svoja čustva. Morda jih kdaj še premalo pokaže. A mislim, da se bo kljub bremenu znala umiriti. Upam samo, da je ne bodo zdaj vsi, ki bodo z njo govorili, spraševali, kdaj bo naslednja kolajna. Prepričan pa sem, da jo bo štab znal umiriti."