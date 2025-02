"Ni bilo enostavno, sploh za glavo ne, a nekako mi uspeva," je po izjemnem začetku nordijskega svetovnega prvenstva, ki ga je odprla z naslovom svetovne prvakinje na srednji napravi , dejala 19-letna Nika Prevc, glavni trener Jurij Tepeš pa je za Val 202 dodal: "V prvi seriji je pokazala, da je tudi ona krvava pod kožo, in pustila tekmice, da so prišle zelo blizu. Zagotovo je takrat malo podvomila vase, a se nato zbrala in postala svetovna prvakinja."

Nika Prevc po osvojenem naslovu svetovne prvakinje (video: SZS):

Slovenski ženski skakalni tabor se veseli. Prva skakalka zime Nika Prevc je v Skandinaviji zdržala pritiske favoritinje za naslov svetovne prvakinje ter po Emi Klinec in Obersdtorfu 2021 postala druga slovenska skakalka z zlatim odličjem na članskih nordijskih prvenstvih.

Najstnici se prvi skok na srednji napravi v Trondheimu ni izšel povsem po željah, kljub temu je vodila, a imela pred najbližjo zasledovalko Anno Odine Stroem le 0,4 točke prednosti, pred tretjo Nemko Selino Freitag pa 2,3 točke prednosti. V finalu je nato dokazala, zakaj je na Norveško pripotovala kot zanesljivo vodilna skakalka svetovnega pokala. Svojo prvo kolajno na članskih nordijskih prvenstvih je slavila z debelimi osmimi točkami prednosti pred Freitag in 12 pred Stroem.

"Ne naveličam se, tako je že od nekdaj"

"Ne naveličam se zmag, enostavno jih želim doseči, kar mi je tudi uspelo. Tako je že od nekdaj, že ko sem kot otrok začela gledati skoke po televiziji. Zdaj imam tudi sama svojo prvo veliko snežinko. Ni bilo enostavno, sploh za glavo ne, a mi nekako uspeva," je po osvojitvi naslova svetovne prvakinje za Val 202 priznala Prevc, ki s prvim skokom ni bila zadovoljna.

Zmago Prevc je pospremil tudi kronski princ Haakon, ki ga je po tekmi zanimalo predvsem, kako na skoke vplivajo vremenske razmere. Foto: Reuters

"Pri prvem skoku sem se preveč spustila v počep in potem izgubiš občutek v nogah za boljši odriv. V finalu sem se tako samo osredotočala na to, da bom čim bolje skočila, saj sem vedela, da so pred menoj vse dale maksimum," je v izjavi za nacionalno televizijo 19-letnica pojasnila, kaj je šlo narobe v prvi seriji, ki jo je, kot pravi, "močno stresla".

Močan dež, ki se je ob zadnjih skakalkah v finalu krepil, je ni zmotil, Zdravljica pa jo je nekoliko spravila v zadrego, je dodala: "Ob himni mi je bilo pri srcu zelo prijetno. Če povem po pravici, mi je bilo kar malo nerodno, ampak mi je v čast, da smo jo poslušali." V soboto sledi ekipna tekma skakalk. Foto: Reuters

Prevc bo v soboto ob 17. uri v družbi rojakinj Klinec (danes 13.), Katre Komar (30.) in Tine Erzar (31.) na srednji napravi tekmovala še na ekipni tekmi: "Če vse sproščeno odskačemo, znamo biti kar močne."

Jurij Tepeš po prvi tekmi svetovnega prvenstva (video: SZS):

"Pokazala, da je tudi ona krvava pod kožo, a se nato zbrala"

"Zelo vesel trener sem danes. Nika je imela pri prvem skoku nekaj težav v počepu, pri spuščanju v počepu, na mizi pa bila precej zgodnja. Mislim, da nam jo je uspelo dobro umiriti, tako da je pri drugem skoku spet skočila, kot zna. Tudi če dela manjše napake, še vedno skače zelo dobro. Ko si v formi, si lahko privoščiš tudi manjše napake," je po osvojenem naslovu svetovne prvakinje varovanke za nacionalno televizijo razmišljal glavni trener ženske reprezentance Jurij Tepeš.

Ob tem je za Val 202 dodal, da je tudi Nika samo človek, a da se je v finalu zbrala in iztržila največ, kar je lahko: "Nika vsako tekmo vzame, kot da je edina. Takrat pokaže vse, kar se pokazati da. V prvi seriji je pokazala, da je tudi ona krvava pod kožo, in pustila tekmice, da so prišle zelo blizu. Zagotovo je takrat malo podvomila vase, a se nato zbrala in postala svetovna prvakinja."