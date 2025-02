Spočiti Anže Lanišek ima svoje načrte

Slovenski adut za medaljo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu bo prav tako Anže Lanišek, ki je bil pred krajšim predahom, potem ko je izpustil tekmi smučarskih skokov v Saporu na Japonskem, v odlični formi in dvakrat stal na zmagovalnem odru. Optimističen se odpravlja na Norveško in se zaveda, da bo tam konkurenca za skakalno medaljo velika, a je osredotočen le na svoje skoke, saj na druge stvari nima vpliva.

Zadnjo postojanko svetovnega pokala v Saporu na Japonskem je Anže Lanišek izpustil, ker je želel napolniti baterije, da bo lahko na Norveškem skozi celotno prvenstvo skakal na najvišji ravni. V tem času se je predvsem dobro spočil: "Opravil sem trening, sicer sem bil prost. Da se spočijem, regeneriram in res pripravim na svetovno prvenstvo. Da ne bi imel energije na od 70 do 80 odstotkih, ampak da pridem na visoko raven in jo poskušam zadržati skozi celotno prvenstvo."

Kako se po premoru počuti in ali je že lačen tekem? "Trenutno mi kar ustreza. Težko bi bil v koži deklet, ki so pretekli konec tedna tekmovala še v Hinzenbachu. Že tako so imele v Ameriki zelo pester program. To terja davek. Že zame se je bilo stresno pripraviti na popoldansko tekmo v ZDA, kako šele za obe naši dekleti, zlasti Niko Prevc."

Lanišek: Sem na varni strani

Sezona je bila za Laniška nekoliko spremenljiva, predvsem sta mu večkrat zmanjkala dva dobra skoka. Raven skokov je dvignil od Zakopan naprej, medtem ko se mu novoletna turneja ni izšla po željah. "Ni najenostavnejše za glavo. Kot je bilo že večkrat, ne grem po najboljši poti. A so bili nekateri skoki izvenserijski. Tisti v Zakopanah mi je ostal v še posebej dobrem spominu. Tudi v Willingenu sem se našel. Tam sem dobil tisti pravi občutek."

Foto: Guliverimage

Ena od vročih tem sezone smučarskih skokov so bile diskvalifikacije zaradi neustreznih dresov. Tudi Lanišek je bil enkrat diskvalificiran, čeprav velja za enega najbolj poštenih skakalcev, kar se tiče dresov. "Ne razmišljam o tem. Vem, da ni bila moja napaka. So določene stvari – bil je dodatek k merjenju –, malce drugače se postaviš in je rezultat takoj drugačen. Tako pač je. Še vedno uporabljam enak dres."

Ali čuti strah pred diskvalifikacijo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu? "Pri tej stvari je tako … Če bo želel, te bo diskvalificiral. Vendar mi glede na mojo velikost dresa ni treba skrbeti. Vedno sem raje na varni strani, kot da bi izzival in premikal neko mejo. Vsak nekaj išče, vendar so pravila za vse enaka, čeprav se kdaj kaj malce drugače konča. A tako pač je," odgovarja Anže.

Sebe ne bo nikoli odpisal

Skakalci bodo imeli na prvenstvu dve posamični, ekipno in tekmo mešanih ekip. Glede skakalnic izpostavlja: "Vsaka je drugačna, vsaka ima svoje značilnosti. Težko jo primerjam s katerokoli drugo. Lani sem se na manjši kar dobro začutil, čeprav nisem bil stoodstoten. Letos bom stoodstoten in upam, da pokažem to na tekmi."

Foto: Guliverimage

Na prvenstvo sicer ne odhaja kot prvi favorit, saj je deseti skakalec, a je forma v vzponu in si obeta dober nastop. "Sem ali pa nisem v ožjem krogu favoritov. Amerika je bila dober pokazatelj. Imel sem težke razmere in sem bil na stopničkah. Forma je v vzponu. Določeni skoki so bili, ko sem bil nekaj točk spredaj. Sebe ne bom nikoli odpisal. Če imajo drugi koga v ožjem krogu favoritov, pa je zame še toliko bolje. Naj čutijo pritisk tisti, ki so celotno sezono dobri."

Pred štirimi leti začutil olajšanje

Na nordijskih prvenstvih je že osvajal medalje. Prav poseben spomin ima na Oberstdorf pred štirimi leti, ko je osvojil bronasto posamično medaljo. Pred dvema letoma je v Planici z ekipo skočil do zlata, na tekmi mešanih ekip pa brona.

V Willingenu se je zavihtel na zmagovalni oder. Pred njim je bil le vodilni v skupnem seštevku Daniel Tschofenig. Foto: Guliverimage

"Spomnim se Oberstdorfa 2021, ko sem začutil olajšanje. Po vsem, kar se mi je dogajalo skozi celotno kariero. Še posebej, kako se je sezona začela in mi jo je uspelo v zelo kratkem času obrniti navzgor. Tudi ekipno smo naredili premik. V Lahtiju smo bili zelo blizu. V Seefeldu so bili na tekmi mešanih ekip zelo blizu. Ekipne tekme se nam nekako niso izšle. V Planici pred dvema letoma se nam je. Pokazali smo osem dobrih skokov, posledica tega pa je bila osvojitev zlate medalje. Imel sem še dodaten motiv, ker dan prej nisem naredil tistega, kar znam. V meni je bilo nekaj posebnega in sem moral to dati iz sebe," je v smehu zaključil misel Lanišek.