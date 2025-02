Nesrečni dogodek se je zgodil med treningom norveške reprezentance na olimpijskem kompleksu Lysgaardsbakken v Lillehammerju. Pri padcu si je Halvor Egner Granerud poškodoval koleno, ob tem pa si je strgal kolenske vezi, kar pomeni, da se je sezona zanj že končala, pred njim pa sta operacija in rehabilitacija.

Svetovno prvenstvo v Trondheimu bi moralo biti za 28-letnega Graneruda nekaj posebnega, saj živi v neposredni bližini skakalnega centra, ki bo gostil prvenstvo leta 2025.

"Šport daje in šport jemlje. Zelo boli, ker sem izgubil priložnost, da bi nastopil na svetovnem prvenstvu v domači državi. To je nekaj, česar sem se veselil, odkar je Trondheim dobil organizacijo prvenstva, o čemer sem razmišljal vsak dan več let. Padec je bil neroden, žal pa nisem imel dovolj manevrskega prostora, da bi se rešil. Zdaj se veselim spremljanja svojih reprezentančnih kolegov in drugih norveških tekmovalcev na prvenstvu," je v izjavi Norveške smučarske zveze dejal Granerud, ki je pred dnevi sporočil, da s partnerico pričakujeta prvega otroka.