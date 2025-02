Pred vrhuncem sezone, svetovnim nordijskim prvenstvom v Trondheimu, smučarske skakalke ta konec tedna čakata še dve posamični tekmi v Hinzenbachu. Ti bosta dali zadnjo potnico za prvenstvo, na katero zagotovo potujejo vodilna skakalka zime Nika Prevc, Ema Klinec, Taja Bodlaj in Tina Erzar.

Na trening in polnjenje energije

Avstrijsko prizorišče bo dalo še zadnje tekmovalne odgovore, a ne Emi Klinec, saj ga z razlogom izpušča. "Z Jurijem (Tepešem, op. a.) sva se že v ZDA pogovarjala o tem, da bi ga bilo smiselno izpustiti. Ostajam doma, s klubskim trenerjem bom opravila dva ali pa tri skakalne treninge, bomo videli, odvisno od vremena. V tem času moram poskusiti še dres, gre za podrobnosti, da bo vse pripravljeno za odhod na Norveško. Predvsem pa si moram v tem času do prvenstva nabrati energijo," pravi najizkušenejša tekmovalka iz slovenske ekipe.

Na Ljubnem je zasedla 11. in 16. mesto. Foto: Grega Valančič

Klinec je trenutno deseta skakalka svetovnega pokala, zadnji tekmi na Ljubnem ob Savinji je končala na 11. in 16. mestu. "Na Ljubnem je bilo sicer res lepo. Prvi dan sem bila zadovoljna, ker sem res naredila prvi skok zelo dober, pa tudi drug ni bil slab, a rezultati niso bili vrhunski. V skokih je pač tako, da pogosto odločajo tudi malenkosti."

Četrto prvenstvo

Za Klinec bo po Lahtiju (2017), Oberstdorfu (2021) in Planici (2023) to četrto člansko svetovno prvenstvo. Na teh je skočila do kompleta odličij. Najbolj nasmejana se je vrnila iz Nemčije, kjer je na normalni skakalnici postala svetovna prvakinja, z ekipo pa osvojila srebro, pred dvema letoma pa doma na tekmi mešanih ekip posegla še po bronu.

"Spomini na Oberstdorf so res lepi. Tudi tam smo bili prej na pripravah, potem pa sem na prvenstvu tam odlično skakala. Je pa seveda odvisno tudi od tega, kako ti skakalnice ležijo. V Planici sem bila v vrhunski formi, pa se mi ni izšlo, v Oberstdorf sem prišla podobno, a mi je tudi skakalnica izjemno ustrezala in je bilo na koncu uspešno," pravi Klinec, ki se v Skandinaviji, kjer so bili že poleti na pripravah, sicer počuti odlično.

Dobre poletne priprave na prizorišču

"Poletne priprave v Trondheimu so bile ene boljših. Skakala sem že na stari skakalnici, pred prenovo, tako da sem jo približno poznala. Se pa na Norveškem že tako ali tako odlično počutim, tudi s tega vidika se zelo veselim, da bo prvenstvo na Norveškem," se veseli leta na sever, kjer želi ostati osredotočena na naloge.

"Svetovna prvenstva so posebne tekme, na katere želi vsak priti v najboljši formi, vsi tempiramo formo, tako da bo zanimiva preizkušnja." Foto: Aleš Fevžer

Nabrane izkušnje želi dobro unovčiti

"Tako kot celotno sezono se osredotočam na to, kar je treba narediti. Po prvenstvu bom zadovoljna, če bom dala vse od sebe in bom dobro pripravljena na vsako nalogo posebej. Vemo pa, da so svetovna prvenstva posebne tekme, na katere želi vsak priti v najboljši formi, vsi tempiramo formo, tako da bo zanimiva preizkušnja. Zagotovo si želim, da bi tam dobro unovčila nekatere izkušnje, ki so se do zdaj nabrale na svetovnih prvenstvih," še dodaja 26-letnica.

Skakalke bodo na Norveškem tekmovale na štirih tekmah, posamičnih na normalni in večji skakalnici, ekipni tekmi in tekmi mešanih ekip.