Ema Klinec izpušča Hinzenbach

"Ema Klinec, druga najboljša slovenska skakalka v svetovnem pokalu, bo ostala doma za počitek in iskanje forme za SP. Zadnja tekmovalka, ki bo šla na SP, pa bo določena po naslednjem prizorišču pokala," je povedal glavni slovenski trener Jurij Tepeš.

Prvič je bil v vlogi glavnega ženskega trenerja na Ljubnem in je takoj vknjižil dvojno domačo zmago v enem koncu tedna. "Vesel sem, da se je tako izšlo. Nika je kljub manjšim napakam v obeh serijah prišla do gladke zmage in sem zelo vesel. Danes ni bilo drame, tudi veter je bil bolj stalen kot v soboto, vsi smo bili po sobotnem padcu tudi bolj previdni in se je super izšlo," je tekmo strnil Tepeš.

Nika Prevc je vse bližje ubranitvi velikega kristalnega globusa. Foto: Grega Valančič

"Kljukice še ni"

Nika Prevc ima pred najbližjo zasledovalko, Nemko Katharino Schmid, v skupnem seštevku pokala že 320 točk naskoka. "Kljukice še ni, že na SP se bo šlo iz čiste ničle. Šele nato se bomo osredotočili na zaključek pokala in bomo naredili načrt za naprej. Niki se poznajo izkušnje iz boja za globus v prejšnji zimi. Je bolj odrasla oseba in več stvari je izkusila. V začetku te sezone je z živčnostjo pokazala, da je krvava pod kožo, trenutno pa je na visoki ravni in upam, da bo tako ostalo," si je glede najboljše skakalke sveta to zimo zaželel Tepeš.

Dodal je: "Nika Prevc je po tekmah v japonskem Zauu dejala, da rumene majice ne da več od sebe. Zdaj skače kot prerojena, je tista prava Nika, več se tudi smeje in zato so tudi rezultati prišli."

Preostale Slovenke so ostale precej daleč od boja za zmagovalni oder, Ema Klinec je na koncu zasedla 16. mesto, Taja Sitar je bila 21., Jerica Jesenko pa 29.

"Ema je naredila kakšno napako več kot včeraj. Ostala bo doma pred SP, da tja po premoru pride spočita in da spet najde pravo formo. Taja je naredila dobro vse tri skoke vključno s kvalifikacijami, Jerica je imela nekaj napak, kar jo je stalo višje uvrstitve. Katra pa je imela nekaj napak več kot včeraj," je nastop preostalih Slovenk ocenil Tepeš.