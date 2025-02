Nika Prevc je na Ljubnem še enkrat več dokazala izjemno formo, ko je osvojila svojo četrto zaporedno zmago in deveto v tej sezoni. Po tekmi na Ljubnem je priznala, da so jo pred nastopom spremljale skrbi, vendar je na koncu ugotovila, da so bile te povsem odveč. S to zmago je utrdila svojo prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala v smučarskih skokih in se še bolj približala cilju – drugemu velikemu kristalnemu globusu v karieri. O njenem uspehu se je razgovoril tudi glavni trener slovenske ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš, ki je poudaril, da Ema Klinec izpušča Hinzenbach.

Vsega 19-letna Nika Prevc je v nedeljo na Ljubnem dosegla svojo četrto zaporedno zmago in deveto v tej sezoni. To je bila njena skupna 16. zmaga v karieri, ki pa ni prišla brez skrbi. Kot je povedala po tekmi v pogovoru za slovensko nacionalno televizijo, je pred nastopom čutila nekaj zaskrbljenosti, vendar je kmalu spoznala, da so bile skrbi povsem odveč: "Priznam, da me je danes kar malce skrbelo, vendar sem na koncu videla, da je bilo povsem po nepotrebnem," je dejala Prevc, nato pa dodala: "Marsikaj lahko skrijem pod smučarska očala. Na koncu se najbolj sprostim na zaletni rampi."

Nika Prevc je imela nekaj skrbi. Foto: Grega Valančič

S to zmago je utrdila svojo prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, saj ima zdaj 320 točk prednosti pred Nemko Katharino Schmid. Nika je na odlični poti, da drugič v karieri visoko v zrak dvigne veliki kristalni globus, kar bi bil velik dosežek za slovenski skakalni šport. Do zdaj je to uspelo le Primožu Peterki, ki ga je na večni lestvici posamičnih zmag Nika zdaj prehitela, za bratom Petrom Prevcem pa zaostaja le še za osem posamičnih zmag.

Božidar Prevc, oče Nike Prevc, in predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar sta bila prav tako vesela velike zmage 19-letne Nike. Foto: Grega Valančič

Pred skoraj šest tisoč navijači je tako Nika spet poslušala slovensko himno Zdravljico in nagrado za najboljšo skakalko prejela iz rok predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Družbo na zmagovalnem odru sta ji delali Nemka Selina Freitag in Avstrijka Lisa Eder.

"Nika je danes oddelala, kot je treba. V drugi seriji je nadaljevala, kar je v prvi pokazala. To je njena četrta zaporedna zmaga, kar je težko doseči. Kapo dol," je za ekipo RTV Slovenija dejal glavni trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš.

Ema Klinec zagotovo izpušča Hinzenbach

Na tekmi na Ljubnem pa niso imele vse slovenske skakalke razloga za zadovoljstvo. Ema Klinec je padla v rezultatsko krizo, o njej pa je spregovoril Tepeš: "Ema ostaja doma in izpušča Hinzenbach. Potrebuje nekaj premora, da bo spet takšna, kot jo poznamo."

Kakšna ekipa bo za avstrijsko skakalnico, še ni povsem dokončno jasno. Pred tekmama na Ljubnem se je šušljalo, da bi lahko Hinzenbach izpustila tudi Nika Prevc ter se v miru pripravila na nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu, ki nato sledi med 26. februarjem in 8. marcem: "Moramo se še malo pogovoriti in postaviti ekipo. Vračajo se tri mladinke Taja Bodlaj, Tina Erzar in Tinkara Komar."

Ema Klinec upa, da se bo počutila bolje do Trondheima. Foto: Grega Valančič

Tepeš je bil sicer zelo zadovoljen z nastopi preostalih slovenskih skakalk, ki so kljub nekoliko okrnjeni ekipi zaradi mladinskega nordijskega prvenstva pokazale odlično formo. "Zelo zadovoljen sem z izidom, ker imamo mladinke še čez lužo. Dobrodošlo bi bilo, da bi bila tekma v kakšnem drugem terminu. Te, ki so na Ljubnem dobile priložnost, pa so pokazale, da dobro skačejo," je poudaril Tepeš.