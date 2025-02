Zoran Zupančič: Stresa je sedaj bistveno manj, a tudi to delo ni nič manj odgovorno

Uvodno tekmo skakalk na Ljubnem ob Savinji je od blizu spremljal tudi nekdanji dolgoletni selektor ženske skakalne reprezentance Zoran Zupančič, ki se je po lanski sezoni, v kateri je Nika Prevc osvojila kristalni globus, poslovil od selektorske taktirke.

Zdaj službuje v Državnem panožnem nordijskem centru (DPNC) v Kranju, kjer skrbi za skakalne mlade upe in še naprej sodeluje z Uršo Križnar, ki je pod njegovim vodstvom na olimpijskih igrah v Pekingu osvojila dve zlati odličji, danes pa uradno končala kariero.

"Urša je diplomirala in zaplavala v svoje prvo leto trenerskega poklica. Še vedno se uči. Njene osebnostne lastnosti bodo zagotovo pripomogle k mirnosti znotraj ekipe. Mlade tekmovalke se lahko od nje ogromno naučijo. Mislim, da je to tudi njihova prva naloga, da z obema ušesoma poslušajo, kaj pove, čeprav ne govori preveč. Ima ogromno izkušenj, ki pa jih bo mogla sedaj pretvoriti v trenerska navodila. Naše delo je posebno. Nekako moraš pridobiti zaupanje tekmovalk in jih prepričati, da storijo to, kar so sposobne," je Zupančič prepričan, da bo Križnar uspešna tudi v trenerskem poklicu.

Urša Križnar je danes tudi uradno končala kariero. Foto: Grega Valančič

"Trenutno mi to, kar zdaj počnem, zelo ustreza, saj sem potreboval nekaj več miru"

V novi vlogi je precej manj stresno kot v preteklosti, ko je bil trenerski šef članske reprezentance.

"Zagotovo. Zdaj sva skupaj z Uršo zadolžena za najmlajšo ekipo deklet v Državnem panožnem centru. Gre za dekleta prvega letnika srednje šole, nekaj pa je tudi starejših. Ob tem poskušam biti tudi Uršin mentor. Trenutno mi to, kar zdaj počnem, zelo ustreza, saj sem potreboval nekaj več miru. Stresa je sedaj bistveno manj, čeprav delo z mladimi ni nič manj odgovorno, kot je delo s starejšimi," je novinarjem dejal Zupančič, ki ima odličen vpogled v slovenski podmladek.

"V panožnem centru imamo okoli 20 deklet iz mladinskih kategorij, kar je kar lepa številka. Bom pa rekel, da trenutno ni dekleta, ki bi bilo izjemno talentirano, kot so bila nekatera v preteklosti. Se pa zavedamo, da talent na koncu predstavlja morda le pet odstotkov, ostalo pa je trdo delo."

Foto: Grega Valančič

"Nika je od nekdaj supertalent, pred njo so še velike stvari"

Ob tem nismo mogli mimo vodilne skakalke svetovnega pokala Nike Prevc, ki tudi v novi sezoni navdušuje z rezultati in zanesljivo nosi rumeno majico.

"Nika je že od nekdaj supertalent, letos pa je šla še stopničko višje. Upam, da bo zdrava in da bo lahko še več sezon tako dominirala. Pred njo so še velike stvari. Če bo vse v redu, lahko čez nekaj let pričakujemo številne rekorde, moramo biti pa pri teh napovedih previdni. Je pa vsekakor zelo sposobna. Želim si, da se bo njena športna pot nadaljevala v tem slogu in da bo ostala tako skromna in prizemljena," verjame, da je pred njegovo nekdanjo varovanko še izjemna kariera.