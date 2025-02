Vse je kazalo, da se norveški smučarski skakalki Thei Minyan Bjoerseth na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji nasmiha sanjski dan, a se je končalo vse drugače, kot bi si želela. 21-letna Norvežanka, ki je v prvi seriji postavila rekord skakalnice in bila po prvi seriji v vodstvu tekmovanja, je v finalu po pristanku grdo padla in obležala v izteku. Kako resno je njeno stanje, še ni znano.

Norveška smučarska skakalka Thea Minyan Bjoerseth je v obeh serijah prikazala izjemna skoka. V prvi seriji je postavila rekord skakalnice (s skokom, dolgim 129,7 m, je rekord skakalnice izboljšala za pol metra), v drugi pa pristala pri 94,5 metra, blizu prvi izzivalki in končni zmagovalki Niki Prevc, a je pri pristanku grdo padla.

Na koncu je sicer zasedla še vedno zelo dobro tretje mesto, a bo rezultat hitro pozabljen, saj glede na to, kako dolgo se ji posvečala zdravniška služba, poškodba ni nedolžna. To je informacija, ki je mlada skakalka tik pred svetovnim prvenstvom v Trondheimu na Norveškem (27. 2. - 8. 3.) zagotovo ni želela slišati. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico v Celju, so dejali med neposrednim prenosom na RTV Slovenija.

