Nika Vodan: Upam, da je najhujše za mano

"Ko pogledam nazaj in potegnem črto, si rečem, da je bolje, da se mi je to zgodilo zdaj kot po sezoni, saj bi mi to odvzelo kar nekaj časa za pripravo na olimpijsko sezono. Trenutno sem kar v redu, bilo je že hujše. Upam, da sem na pravi poti, da je najhujše za mano in da grem počasi proti rehabilitaciji, ki me še čaka," je ob skakalnici na Ljubnem dejala Nika Vodan, ki je zaradi poškodbe kolena in operativnega posega predčasno končala sezono.

Tekmo na Ljubnem ob Savinji si je iz posebnega stola ob skakalnici ogledala tudi osmoljenka tekmovalnega obdobja Nika Vodan. Poškodba kolena, zaradi katere je prilagodila priprave, je bila prehuda, zato se je pred tedni odpravila na operativni poseg, po katerem se je morala preleviti v gledalko in navijačico.

"Danes imam s seboj ribiški stol, stol za poškodovance (smeh, op. .p). Drugače ne bi šlo, saj moram imeti nogo v zraku, da ne bi bilo preveč pritiska v kolenu in se oteklina ne bi nadaljevala. Trenutno sem kar v redu, bilo je že hujše. Upam, da sem na pravi poti, da je najhujše za mano in grem počasi proti rehabilitaciji, ki me še čaka," je novinarjem ob skakalnici dejala Vodan in o časovnem okvirju vrnitve dodala: "Zdaj sta minila dva tedna od operacije, zato računam, da bom v mesecu aprilu ali maju nazaj. Bomo videli, ali bom takrat tudi že na skakalnici."

"Bolje zdaj kot po sezoni"

24-letnica bi bila precej raje na zaletni rampi, a se je nekako sprijaznila s položajem. "Ko pogledam nazaj in potegnem črto, si rečem, da je bolje, da se mi je to zgodilo zdaj kot po sezoni, saj bi mi to odvzelo kar nekaj časa za pripravo na olimpijsko sezono. Zaradi kolena nisem mogla opravljati določenih stvari, zato je bila operacija dobra odločitev. Poleg tega so zame lepo poskrbeli. Vesela sem, da je to za mano," pravi Vodan, a ob tem priznava, da se je med kariero bala česa podobnega, saj je večkrat spremljala poškodbe reprezentančnih kolegic.

Takole je spremljala tekmo na Ljubnem. Foto: Sportal "Iskreno me je bilo najbolj strah, da se mi bo zgodilo kaj takega, saj sta imeli podobne težave že Ema Klinec in Urša Križnar. Potrebnega je veliko odrekanja, veliko dela, da se vrneš. Ni lahko, saj moraš dati še toliko več od sebe, da se vrneš. Zdaj bom morala paziti na koleno, da ga ne bom preveč obremenila. Sem bila pa zagotovo sprva prestrašena. Zavedala sem se, da je šla sezona v nič. Po drugi strani pa se poškodbe zgodijo z razlogom. Morda sem potrebovala malce oddiha, odklopa, da se pripravim na olimpijsko sezono. Najtežje je biti navijač, a nimaš kaj. Zdi se mi, da sem zdaj že prebrodila krizo in se sprijaznila. Zdaj se grem borit, da se vrnem za olimpijsko sezono."

"Urša je lahko vzornica marsikomu"

Na zadnjih olimpijskih igrah je v Pekingu skočila do brona na posamični tekmi, na tekmi mešanih ekip pa skupaj z Uršo Križnar, Petrom Prevcem in Timijem Zajcem osvojila zlato.

"Dvakrat biti olimpijski prvak ni mačji kašelj. Kapo dol Urši. Srečno tudi naprej, ker ji tudi kaže v trenerskih vodah kaže dobro." Foto: Grega Valančič

Potem ko je Peter Prevc lani končal kariero, jo je danes uradno še Urša Križnar (nekoč Bogataj). Vodan bi o karieri dvakratne olimpijske prvakinje lahko govorila ves dan, pravi, a poudarja predvsem njeno vztrajnost ob poškodbah, ki je bila poplačana.

"Uršina kariera je bila lepa in polna dobrih rezultatov, spremljale pa so jo tudi poškodbe. A po teh se je postavila na noge, prišla na najvišjo raven, osvojila najboljše rezultate na tekmah vseh svetovnih rangov. S tem je pokazala, da se zna pobrati in iti naprej. Po poškodbi je zrasla in je v tem lahko marsikomu vzornica. Je tudi trmasta, čeprav tega ne pokaže. Delavno dekle. Vesela sem, da sva bili sostanovalki, zadnja leta sem jo kar pogrešala v sobi. Mislim, da se je prav odločila. Osvojila je ogromno. Dvakrat biti olimpijski prvak ni mačji kašelj. Kapo dol Urši. Srečno naprej, saj ji tudi v trenerskih vodah kaže dobro. To slovo bo zelo lepo," je misli ob uradnem koncu kariere svakinje strnila Vodan.