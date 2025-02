Na Ljubnem sreča in groza v enem. Nika Prevc prehitela vse, nato je sledil padec Norvežanke.

Slovenski smučarski skakalki Niki Prevc je uspel nov podvig. Na Ljubnem je prehitela vse tekmice in se razveselila 15. zmage za svetovni pokal. Občinstvo pod Rajhovko je ustvarilo čudovito navijaško kuliso, vsi skupaj pa so obnemeli ob zadnjem nastopu Norvežanke Thee Minyan Bjoerseth. Skandinavka je v prvi seriji skočila kar 97 metrov in postavila nov rekord skakalnice, v finalu pa grdo padla. Točke svetovnega pokala so osvojile še štiri Slovenke, med njimi tudi mladi debitantki Jerica Jesenko in Mia Ingolič.

Medtem ko se smučarski skakalci ta konec tedna mudijo na Japonskem, mladi upi pa na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lake Placidu, so se skakalke vrnile v Evropo na slovensko prizorišče, kjer jih vselej pozdravi največ gledalcev. Tako je bilo tudi letos. Ljubno ob Savinji ta konec tedna gosti dve posamični tekmi, navijači pa so znova poskrbeli za izjemno navijaško kuliso, ki je s številnimi slovenskimi zastavami spominjala na tisto v Planici.

Na koncu jih je v dobro voljo spravila najboljša smučarska skakalka na svetu Nika Prevc. Po prvi seriji je bila na drugem mestu, nato pa v finalu skočila izjemno (95 metrov) in si zagotovila že 15. zmago za svetovni pokal. S tem je popravila rekord, kar se tiče ženskih smučarskih skokov v Sloveniji, na večni lestvici pa se izenačila z legendarnim rojakom Primožem Peterko (15 zmag). Več zmag od njiju je zbral le Peter Prevc (24), ki si je v živo ogledal spektakel na Ljubnem, ki pa se žal ni končal tako, kot bi si želeli ljubitelji športa.

Foto: Grega Valančič

Čeprav je Nika osvojila prvo mesto, pa je bilo ozračje pod Rajhovko kar nekaj časa precej mračno. Občinstvo je namreč za dolgo obmolknilo, ko je v finalu padla Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth. Vodilna tekmovalka po prvi seriji je skočila 94,5 metrov, a zaradi padca, ko jo je ob pristanku raztegnilo, izgubila toliko točk, da je na lestvici padla na tretje mesto. Za zdaj se še ne ve, kako hudo jo je skupila. Nesrečno Norvežanko so ob bučni podpori občinstva, ki je skandiralo "Thea, Thea", na nosilih odnesli do reševalnega vozila in odpeljali v bolnišnico v Celje.

Skandinavka je sicer v prvi seriji skočila kar 97 metrov in postavila nov rekord skakalnice. Pred tem si je rekord na Ljubnem lastila Avstrijka Daniela Iraschko Stolz. Pred osmimi leti, natančneje 12. februarja 2017, je skočila 96,5 m.

Druga najboljša Slovenka je bila na sobotni tekmi Ema Klinec (211,6). Po prvem skoku je bila sicer na sedmem mestu, v drugo pa je izgubila štiri mesta in končala na 11. mestu. Prve točke v tej sezoni so osvojile še tri domače predstavnice. Jerica Jesenko (173,6) je bila 24., Katra Komar (169,2) mesto za njo, na 29. mestu pa je prvo tekmo na Ljubnem sklenila šele 16-letna Mia Ingolič (164,4).

Trener Tepeš o padcu Norvežanke: Trenerji ti neradi vidimo

Kaj je po sobotni tekmi, na kateri se je na najvišjo stopničko povzpela Nika Prevc, izpostavil njen trener? "Izšlo se je, a sta glava in srce v tem trenutku za Theo, ki je padla. Trenerji to neradi vidimo," je trener slovenske ženske reprezentance Jurij Tepeš povedal v pogovoru za RTV Slovenija po stresnih dogodkih, s katerimi se je končala sobotna tekma na Ljubnem. Čeprav je ljubljenka občinstva Nika Prevc navdušila in nadaljevala zmagoviti niz, si gledalci niso mogli dati duška, saj so spremljali trpljenje in nemoč nesrečne Norvežanke, ki je vodila po prvi seriji, nato pa je sledil hud padec. "Niki je uspel v drugo zelo dober skok. Na srečo je pristala v telemarku. Šampionsko. Upam, da bo jutri še boljše," je Tepeš zaželel veliko uspehov varovankam tudi na nedeljski tekmi. Ema Klinec je dosegla 11. mesto, do točk pa so se prebile še tri Slovenke.

16-letna Slovenka Mia Ingolič si je zagotovila prve točke za svetovni pokal v karieri. Foto: Grega Valančič

Izmed šestih Slovenk se med 30 dobitnic točk za svetovni pokal ni uvrstila le Taja Sitar. V prvi seriji ji je zmanjkala točka in pol.

Ljubno ob Savinji, posamična tekma (finale - rezultati):

Nika Prevc ušla Nemki za 265 točk!

Slovenska športna junakinja Nika Prevc se je najbolje znašla že v petkovih kvalifikacijah, ko je za več kot deset točk prehitela najbližjo zasledovalko v skupnem seštevku Katharino Schmid. Pred njo je imela v rumeni majici 201 točko prednosti, to pa po sobotni zmagi povečala na kar 265. Tako je mlada Slovenka še korak bližje ubranitvi velikega kristalnega globusa iz lanske sezone.

Nika Prevc, ki je prišla na Ljubno s popotnico dveh zmag v Lake Placidu, je bila najboljša tako v kvalifikacijah kot tudi na sobotni tekmi. Foto: Grega Valančič

Ogrevanje pred tekmo ... Foto: Grega Valančič

Sobota je bila v dolini pod Rajhovko posebna tudi za nekdanjo smučarsko skakalko Uršo Križnar (dekliško Bogataj), ki se je po rojstvu prvorojenca posvetila trenerstvu, v katerem, kot pravi, uživa. Križnar je danes v izteku še zadnjič pomahala navijačem in uradno končala kariero.

V nedeljo sledi še ena posamična tekma. Kvalifikacije se bodo začele ob 8.30, tekma pa ob 10. uri. Nato skakalke čaka še Hinzenbach, po tem pa vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Trondheimu.

Ljubno ob Savinji, posamična tekma:

