Jurij Tepeš upa na sproščenost #video

Selektor slovenske reprezentance v smučarskih skokih in nekdanji skakalec Jurij Tepeš bo konec tedna na Ljubnem prvič v vlogi selektorja na domači tekmi. Vodil bo ekipo desetih skakalk na čelu z najboljšima to zimo, Niko Prevc in Emo Klinec. Preostala mesta so večinoma zasedle mlade skakalke, ki se bodo prvič predstavile na tej ravni.

"Upam, da so vsa dekleta sproščena in se veselijo tekem, glede na to, da je v ekipi kar nekaj novink," je dejal na torkovi novinarski konferenci. Selektorja čaka velik izziv, saj ima poleg izkušenih Prevc, Klinec in Katre Komar v ekipi polno novink.

"Pri skokih je treba tudi uživati in jaz upam, da večina teh deklet, ki so prvič na takšni tekmi, vzame to kot izziv," je še dejal Tepeš.

Kot je za STA nato potrdil v sredo, so jim organizatorji omogočili trening na skakalnici. "Kot napovedano smo lahko v sredo kljub vremenskim razmeram na Ljubem trenirali. Opravili smo super trening, dekleta so skoke s 120-metrske skakalnice lepo prenesla na manjšo napravo. To bo za našo ekipo gotovo prednost. Dežja ni bilo, malo je celo snežilo, razmere za skakanje so bile odlične, skakalnica je lepo urejena," je za STA po treningu sporočil glavni trener.

Na Ljubnem bodo nastopile Prevc, Klinec, Komar ter še mlajše, in sicer Živa Andrič, Jerica Jesenko, Mia Ingolič, Nina Kontrec, Taja Sitar, Maja Kovačič in Taja Košir. Selektor v tem ne vidi ovire, saj večino deklet že pozna.

Jurij Tepeš pred Ljubnim:

Glede ciljev ekipe na ljubenskih tekmah je Tepeš ostal pri svojem receptu, želi si, da bi skakalke nastopile čim bolj neobremenjeno.

"Upam, da bodo mlajše skakale čim manj obremenjeno. Jaz bom zadovoljen, če se jih bo čim več uvrstilo skozi kvalifikacije. Vemo, da jih je več kot 60 na startnem seznamu, tako da bo že to kar velika ovira. Bomo videli, koliko jih bo v soboto skakalo na tekmi in koliko jih bo prišlo med 30."

"Ta trening je bil po mojem mnenju ključen za skoke v ZDA. Tam sta se tako Nika kot Ema sprostili, pa tudi Taja in Tina." Foto: Aleš Fevžer

Pomemben je bil trening pred Lake Placidom

Glede dviga forme Nike Prevc in njenih dobrih nastopov v Lake Placidu je dejal, da je bil za ta uspeh najpomembnejši en dober trening doma.

"Ta trening je bil po mojem mnenju ključen za skoke v ZDA. Tam sta se tako Nika kot Ema sprostili, pa tudi Taja in Tina. Takrat smo naredili velik preskok, ki se je pokazal tudi na tekmi. Imeli smo tudi po štiri tekmovalke med prvo trideseterico. Dve (Bodlaj in Erzar, op. STA) sta sicer ostali v ZDA na mladinskem svetovnem prvenstvu. Za Emo in Niko je bil tisti trening kar pomemben, vemo, da prej nismo imeli možnosti trenirati, saj je urnik svetovnega pokala preveč natrpan," je razkril glavni trener.

Pred domačimi tekmami poudarja, da sam vidi prednost v tem, da so Slovenke na Ljubnem opravile več treningov kot druge reprezentance.

"S tega vidika imamo veliko prednost. Je pa seveda svetovni pokal zelo močan, treba se je zelo potruditi, sploh za dosežke v 'top 10'. Mislim, da je pri prehodu z večjih na manjše naprave in obratno največ v glavi. Letos smo imeli nekaj težav z ohranjanjem mirnosti, a zdi se, da v zadnjem času to rešujemo boljše."

Foto: www.alesfevzer.com

Tudi vodenje Prevc, ki ima oblečeno rumeno majico najboljše skakalke sezone, mu ne predstavlja težav. "Nika je res daleč od zahtevne tekmovalke, vesel sem, da se pusti voditi in mi zaupa. S takšno tekmovalko, večinoma so v ekipi takšne, je lahko delati. Želel pa bi si, da bi se še druge bolj priključile Niki. Nekaj sezone je še pred nami in upam, da se to zgodi."

Kot je povedal, so njemu kot skakalcu ravno domače tekme pomenile največ. Ne dvomi, da tako čutijo tudi njegove varovanke. "Meni so vedno domače tekme pomenile največ, sploh zato, ker mi je Planica ustrezala. Najraje sem skakal tam in verjamem, da tudi dekleta na Ljubnem najraje skačejo. Podpora domačih navijačev je vedno najboljša."