Pred mladimi skakalnimi upi je eden od vrhuncev sezone, mladinsko svetovno prvenstvo v Lake Placidu. Posamična tekma deklet, pri katerih bo Tina Erzar branila naslov mladinske svetovne prvakinje iz Planice, je predvidena v sredo ob 20. uri. Tekmovalke so že opravile trening skoka, Erzar je bila druga in peta. Taja Bodlaj, ki je v Planici osvojila bron, je bila na treningu peta in četrta.

Po koncu svetovnega pokala v Lake Placidu bo ameriško prizorišče gostilo še mladinsko svetovno prvenstvo, na katerem bo tudi slovenski tabor ciljal visoko.

Na lanskem prvenstvu v Planici je prvakinja postala Tina Erzar, Taja Bodlaj pa je zasedla tretje mesto, Slovenke v postavi Erzar, Bodlaj, Jerica Jesenko in Ajda Košnjek so bile ekipne mladinske svetovne prvakinje, Bodlaj in Erzar pa sta z Jako Drinovcem in Rokom Masletom skočili še do srebra na tekmi mešanih ekip.

Skakalke so opravile trening skoka za sredino posamično tekmo, ki je predvidena ob 20. uri po slovenskem času. Prvi trening je pripadel Norvežanki Kjersti Graesli, ki je za dobre tri točke prehitela Erzar, tretja je bila Ingvild Synnoeve Midtskogen, četrta Anežka Indračkova, peta pa Bodlaj z 12,4 točke zaostanka. Tretja Slovenka, ki je skakala na treningu, Lucija Jurgec je bila 26. Drugi trening je pripadel Midtskogen, Bodlaj in Erzar sta bili četrta in peta, Jurgec pa 30.

Skakalce trening še čaka, posamična tekma pa bo v noči na četrtek – ob polnoči.

V petek sledita ekipni tekmi, v nedeljo pa še tekma mešanih ekip.

Predviden spored mladinskega svetovnega prvenstva, Lake Placid Sreda, 12. februar

20.00 posamična tekma (ž)

24.00 posamična tekma (m) Petek, 14. februar

20.00 ekipna tekma (ž)

24.00 ekipna tekma (m) Nedelja, 16. februar

24.00 tekma mešanih ekip

