VIDEO: Poglejte si, kaj je ob slovesu sporočila Urša Križnar

Urša Križnar je nazadnje tekmovala 1. januarja 2023, in to ravno na Ljubnem ob Savinji, kjer pa je grdo padla in si poškodovala križne vezi. Danes dela kot trenerka mladink v Državnem panožnem nordijskem centru v Kranju.

Foto: Aleš Fevžer

Od tekmovalne kariere, ki so jo najbolj zaznamovale olimpijske v Pekingu leta 2022, kjer je osvojila naslov olimpijske prvakinje na posamični in mešani ekipni tekmi, se bo poslovila v soboto, 15. februarja, po tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. "Na Ljubnem si želim še enkrat pomahati navijačem," sporoča Križnar, ki ima v svoji statistični zbirki poleg dveh zlatih olimpijskih medalj še tri posamične in tri ekipne zmage v svetovnem pokalu, leta 2021 pa je v Oberstdorfu osvojila srebro na ekipni tekmi.

