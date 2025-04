Na zasedanju podkomiteja Mednarodne smučarske zveze (Fis) v Pragi so ob pereči temi skakalnih dresov, pa tudi morebitni zeleni luči skakalkam za letenje v Planici, predstavili preliminarne koledarje za prihodnjo sezono. Planica je na moškem koledarju znova predvidena zadnji marčevski konec tedna, Ljubno ob Savinji pa se vrača v januarski termin. Ob pogledu na koledar, ki prinaša tudi nov format tekme, pa so nejevoljni Poljaki, ki lahko ostanejo brez svetovnega pokala v Wisli, poročajo pri skijumping.pl. Koledarje bodo potrjevali čez mesec dni.

Po koncu sezone svetovnega pokala so se tekmovalci in tekmovalke odpravili na dopuste, vodilni možje Fis in predstavniki različnih nacij pa so se konec tedna zbrali v Pragi, kjer so bila razmišljanja o prihodnosti precej vroča.

Na Češkem so ob kopici tematik predstavili tudi preliminarne koledarje za poletni grand prix in svetovni pokal, v katerem je tendenca direktorja svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandra Pertileja združevanje moških in ženskih koledarjev.

V Franciji in na Poljskem nov format tekmovanja

Wisla bo drugo prizorišče poletnega grand prixa, kjer bodo testirali nov format tekem. Bo nato tudi del zimskega programa? Foto: Guliverimage Po pisanju poljskega skijumping.pl je začetek moškega poletnega grand prixa predviden drugi konec tedna avgusta v Courchevelu, teden zatem pa se bodo tekmovalci preizkusili v Wisli. V Franciji in na Poljskem bodo preizkusili nov, testni format tekem. Po predlogu Fis bodo v sobotnem delu tekmovanj lahko sodelovali vsi prijavljeni tekmovalci, v finalno serijo pa se bo uvrstilo najboljših 30 skakalcev prve serije.

Na nedeljski tekmi bo imelo pravico nastopa 50 najboljših udeležencev sobotne preizkušnje. V prvi seriji bodo skakalci razdeljeni v deset skupin po pet. V finalno serijo se bo uvrstilo 25 tekmovalcev – po dva najboljša iz vsake skupine in pet "srečnih poražencev". Kar je najpomembneje, točke iz prve nedeljske serije se bodo v finalni brisale, tako da bo o razvrstitvi odločal zgolj finalni dosežek.

Po Wisli bodo v grand prixu sledile tekme v Rasnovu, v drugi polovici septembra pa še v olimpijskem Predazzu, kjer naj bi se preizkusili olimpijski skakalnici. Zadnji postaji bosta Hinzenbach in Klingenthal, kjer se bo poletna sezona končala 26. oktobra.

Poletni grand prix, moški 9.–10. avgust: Courchevel

16.–17. avgust: Wisla

13.–14. september: Rasnov

18.–20. september: Predazzo

18.–19. oktober: Hinzenbach

25.–26. oktober: Klingenthal

Skakalci bodo imeli več vrhuncev, med 23. in 25. januarjem jih čaka svetovno prvenstvo v poletih, dober teden zatem pa se bodo začele olimpijske igre. Foto: Guliverimage

Bodo Poljaki ostali brez zimske Wisle?

Zimska moška sezona se bo začela v Lillehammerju 21. novembra, sledila bo selitev v Falun, kjer bo generalka za svetovno prvenstvo čez dve leti, nato pa še v Ruko.

Pri prvem decembrskem koncu tedna je še vprašaj. Termin je bil rezerviran za Wislo, a so se Poljaki prijavili le za organizacijo moških tekem, ob tem pa predlagali, da ženske izvedejo v Szczyrku v drugem terminu, kar predstavnikom Fis ni po godu. Poljaki imajo zdaj mesec dni časa za prijavo skupnega konca tedna svetovnega prvenstva za ženske in moške. V nasprotnem primeru bo termin pripadel Klingenthalu.

Sledi selitev v Lake Placid, pa nato v Engelberg, po katerem sledi tradicionalna turneja štirih skakalnic, po tej pa najprej tekmovanje v Zakopanah, nato pa v Saporu.

Vrhunca skoraj eden za drugim

Predazzo bo februarja gostil olimpijske boje. Foto: Guliverimage Iz Azije bodo odleteli na nov vrhunec sezone, na svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorf (23.–25. januar), zatem bodo tekmovali v Willingenu, nato pa sledi vrhunec sezone z olimpijskimi igrami v Predazzu.

Brez norveške turneje, a s posamičnimi tekmami

Ko bodo kolajne razdeljene, bodo leteli v Bad Mitterndorfu, sledili bosta tekmi v Lahtiju, nato pa v Oslu in Vikersundu, a preizkušnje na Norveškem ne bodo potekale v sklopu norveške Raw Air turneje, temveč kot posamični postaji svetovnega pokala.

Zaključno besedo bo imela tradicionlno Planica (27.–29. marec), kjer bi kaj kmalu lahko na delu videli tudi skakalke, čez tri leta pa bi lahko dočakali tekme na povečani letalnici.

Planica bo skakalce gostila med 27. in 29. marcem prihodnje leto. Foto: Grega Valančič

Svetovni pokal, moški 21.–23. november: Lillehammer

25.–26. november: Falun

29.–30. november: Ruka

6.–7. december: ?

13.–14. december: Lake Placid

20.–21. december: Engelberg

29. december: Oberstdorf

1. januar: Garmisch-Partenkirchen

4. januar: Innsbruck

6. januar: Bischofshofen

10.–11. januar: Zakopane

17.–18. januar: Saporo

23.–25. januar: svetovno prvenstvo v poletih, Oberstdorf

30. januar–1. februar: Willingen

9.–16. februar: olimpijske igre, Predazzo

28. februar–1. marec: Bad Mitterdorf

7.–8. marec: Lahti

14.–15. marec: Oslo

21.–22. marec: Vikersund

27.–29. marec: Planica

Nika Prevc in tekmice bodo poletno sezono začele avgusta v Courchevelu, zimsko pa 21. novembra v Lillehammerju. Foto: Guliverimage

Poletje skupaj z moškimi

Poletni grand prix skakalk je enak moškemu, začel se bo 9. avgusta v Courchevelu, končal pa 26. oktobra v Klingenthalu, poletni program predvideva devet posamičnih in eno tekmo mešanih ekip.

Poletni grand prix, ženske 9.–10. avgust: Courchevel

16.–17. avgust: Wisla

13.–14. september: Rasnov

18.–20. september: Predazzo

18.–19. oktober: Hinzenbach

25.–26. oktober: Klingenthal

Prvi del sezone je koledar za skakalke precej podoben moškemu. Vse se bo začelo 21. novembra v Lillehammerju, sledijo tekme v Falunu, prizorišče za prvi decembrski konec tedna še ni znano, sredi decembra bodo tekmovale v Lake Placidu, nato v Engelbergu, leto pa bodo končale in začele na turneji dveh večerov v Garmisch-Partenkirchnu oz. v Oberstdorfu.

Ljubno ob Savinji se vrača v januarski termin. Foto: Grega Valančič

Iz Nemčije se bodo preselile v Avstrijo v Beljak, od tam pa na Ljubno ob Savinji, ki se vrača v januarski termin. Po preizkušnjah v Sloveniji bodo tekmovalke odletele v Azijo, najprej predvidoma na Kitajsko, nato v Zao in Saporo.

Po Pekingu bo vrhunec sezone tokrat v neposredni slovenski soseščini. Foto: Anže Malovrh/STA

Januar bodo zaključile v Willingenu, ki bo zadnje prizorišče pred olimpijskimi igrami v Predazzu (7.–15. februar). Po vrhuncu sezone sledijo tekme v Hinzenbachu, Lahtiju in za konec še na Norveškem. Najprej v Oslu, nato še v Vikersundu, a ne v sklopu norveške turneje.

Na sestanku je padla tudi zamisel, da bi v Planici organizirali tekmo v smučarskih poletih za ženske, na kateri bi sodelovala prva petnajsterica v generalni razvrstitvi svetovnega pokala. Tekma bi po pisanju skijumping.pl potekala v petek, 27. marca, dopoldne, a bo o tej pobudi čez mesec dni odločila glavna komisija Fis za smučarske skoke.