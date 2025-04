Na vidiku revolucija v smučarskih skokih

Po aferi z manipulacijo s skakalnimi dresi norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza (FIS) začela resno razmišljati o prenovi sistema nadzora nad skakalnimi dresi. Na zadnjem sestanku pododbora za opremo in razvoj v Pragi so bile predstavljene konkretne rešitve, ki bi v prihodnjih sezonah lahko temeljito spremenile pravila igre v smučarskih skokih. Obeta se revolucija pri nadzoru opreme.

Največ časa so člani namenili razpravi o kontroli skakalnih dresov – kar je neposredna posledica afere na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ko so razkrili manipulacije z opremo pri norveški reprezentanci. V iskanju rešitev je bilo predstavljenih več idej za izboljšanje pravil in postopkov FIS, poročajo na skijumping.pl.

Ena izmed teh je predlog Ronalda Brandla, ki je nekoč sodeloval s proizvajalcem smuči Fluege.de. Njegova ideja temelji na treh stebrih: 3D-skeniranju, nadzoru materialov ter logistiki in izbiri izvajalca storitev.

Prvi del predvideva mobilno napravo za 3D-skeniranje v realnem času, ki bi jo izdelalo vodilno evropsko tehnološko podjetje. Naprava bi primerjala meritve in samodejno ugotavljala skladnost dresov s pravili FIS.

Posebne meritve skakalcev

Foto: Guliverimage Drugi steber vključuje prevzem in oddajo dresov pred skoki in po njih. Dres bi skakalcem po koncu skoka odvzeli in ga prepeljali na naslednjo tekmo, s čimer bi onemogočili manipulacije in izenačili pogoje med ekipami.

Tretji predlog se nanaša na izbiro neodvisnega izvajalca teh storitev, ki bi sodeloval s FIS pod jasnimi pravili in s popolno preglednostjo stroškov.

Svoje predloge je predstavil tudi Paul Stöckl. Predlaga redno zbiranje 3D-meritev teles skakalcev s pomočjo mobilnega skenerja na vseh prizoriščih tekem svetovnega pokala in poletne velike nagrade. Vsakega tekmovalca bi skenirali vsaj enkrat na 60 dni, dobavitelj naprave pa bi zavezal štiriletno pogodbo s FIS.

Stöckl predvideva, da bi skakalci 30 minut pred nastopom prejeli enega izmed dveh čipiranih dresov, pri naslednjem skoku pa bi uporabili drugega. Dres bi se izmenjeval med kvalifikacijami, poskusnimi skoki in tekmo. Po vsakem skoku bi ga vrnili FIS-ovemu nadzorniku.

Svoje poglede je podala tudi švicarska tekstilna družba Schöller, ki je predstavila prototip novega dresa iz mehkejše in bolj raztegljive tkanine. Nov material omogoča tesnejši oprijem telesa in preprečuje njegovo napihovanje med skokom, kar naj bi pripomoglo k boljši stabilnosti skakalca in manjši zračni upornosti. Dres so že testirali tako na skakalnici kot v vetrovniku v Stockholmu, sledijo še dodatna testiranja.

Vse omenjene sklepe mora potrditi še komisija FIS za smučarske skoke, ki se bo 8. maja sestala v Vilamouri na Portugalskem.