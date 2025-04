Norveški smučarski skakalec Robert Johansson je bil eden tistih Norvežanov, ki so po razkriti aferi z dresi prejeli začasni suspenz Mednarodne smučarske zveze (Fis) in predčasno končali sezono. 35-letnik je zdaj prekinil medijski molk. Za norveški Gudbrandsdølen Dagningen je bil kritičen do Fis, sprašuje se, zakaj skakalci niso smeli predstaviti svoje plati, zaplet, ki je vrgel črn madež na kariere, rešuje z odvetniki, zadnje čase pa živi od prihrankov.

Mesec dni mineva od razkritega škandala z dresi norveškega skakalnega tabora na svetovnem nordijskem prvenstvu v Trondheimu, po katerem je zdaj že nekdanji glavni trener Magnus Brevig s sodelavcem, zadolženim za drese, priznal, da so poskušali ukaniti sistem. Sledili so suspenzi, najprej dela osebja, nato sprva še skakalcev Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga, ki naj bi nosila sporna dresa.

Tik pred začetkom norveške turneje Raw-Air so pri Fis sporočili, da so suspendirali še tri norveške smučarske skakalce, in sicer Robina Pedersena, Kritofferja Sundala in Roberta Johanssona. Pri Fis so dejali, da obstaja sum na manipulacijo z dresi tudi pri trojici. Vsi so predčasno končali sezono, tik po koncu svetovnega pokala v Planici, pa je Fis suspenz umaknila. Neodvisna preiskava afere se nadaljuje, danes bodo drese znova pregledali, tokrat v Zürichu.

"Vse skupaj je zelo frustrirajoče. Zakaj ne govorijo z nami? Zakaj ne smemo sodelovati?"

Skakalci po suspenzu javno niso govorili, je pa zdaj molk prekinil Johansson, ki je za lokalni medij Gudbrandsdølen Dagningen dejal, da se je od suspenza počutil, kot da lebdi sredi ničesar in nima trdne opore pod nogama. Izkušeni 35-letni se sprašuje, zakaj skakalcev niso nič vprašali.

"Poskušal sem razumeti odločitve in pregledati vse dokumente. Spoznal sem, da potrebujem pomoč, da se bolje pripravim na sestanke in nadaljnji proces." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Vse skupaj je zelo frustrirajoče. Zakaj ne govorijo z nami? Zakaj ne smemo sodelovati? Lahko bi bil v pomoč. Menim, da bi to morali rešiti bolj enostavno, a nismo," pravi Johansson, ki se je zatekel po pravno pomoč: "Poskušal sem razumeti odločitve in pregledati vse dokumente. Spoznal sem, da potrebujem pomoč, da se bolje pripravim na sestanke in nadaljnji proces."

Obrnil se je po pravno pomoč

Norvežana zastopata Nicolai Løland Dolva in Thomas Flo Haugaard. Za Gudbrandsdølen Dagningen sta ocenila, da Johansson ne bi smel biti začasno suspendiran. "Fis ima natančen nabor predpisov za obravnavanje takih primerov. Ignorirali so vse zahteve. Da lahko nadaljujejo z začasno izključitvijo, morajo najprej imeti uradno obtožbo. Gre za varovanje zakonskih pravic športnikov," pravi Haugaard in dodaja, da pregledi dresov v Švici naj ne bi dali pravih odgovorov: "Samoumevno je, da oblačilo ni stalne velikosti. Dres ni konstantne oblike in se čez čas spreminja. Zato menimo, da je ta ponovni pregled v praksi kot dokaz brez vrednosti. O tem smo dali tudi jasno sporočilo Fis."

Nato je dodal še, da je treba vključiti tudi stroko na omenjenem področju, kjer so se zgodile nepravilnosti: "To, kar se dogaja, moramo kar najbolje izkoristiti in pridobiti vsaj predstavnika, ki je strokovnjak za skakalne drese, da zagotovimo minimalno pravno varnost v tem postopku."

Tako Johansson kot odvetnika menijo, da še vedno niso dobili utemeljitve razloga za Norvežanov začasni suspenz, ki so ga pri Fis po sezoni umaknili. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Preiskava že poteka z zaslišanjem ustreznih ljudi. Kaj bo sledilo, bomo vedeli šele, ko bo prišlo do zaključka preiskave. Težko je določiti časovni okvir, a upajmo, da bo zaključeno do poletja," pa je v e-poštnem sporočilu za Dagbladet sporočil tudi odvetnik norveške zveze Thomas Skjelbred.

"Tega ne privoščim nikomur"

Na končni epilog preiskave bo treba še počakati, tudi na to, kakšna bo skakalčeva prihodnost. "Najprej želim, da se to konča. Upam, da Fis razume, da je bilo to neumno. Tega ne privoščim nikomur," pravi Johansson, razočaran, da je ob koncu sezone ostal brez pričakovanega zaslužka. "V preteklosti je bilo zadnjih nekaj tednov sezone zame najbolj donosnih. To je bil tudi eden od razlogov, da sem z Japonske odšel v ZDA, da bi lahko skakal v zadnjem delu svetovnega pokala. A na koncu sem ostal brez možnosti."

Suspenz je tako pomenil finančni udarec za družino. "Precej je vplivalo na nas, zdaj živimo od prihrankov," je Skandinavec še dejal za lokalni medij in zanikal, da bi bil kakorkoli vpleten v nezakonito manipulacijo dresov: "Nikoli v svoji karieri se nisem srečal s tem."