Medtem ko norveški skoki doživljajo eno najtežjih kriz v zgodovini, si je prvi mož svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile privoščil šalo, ki je dvignila precej prahu in obrvi. Zlasti na Norveškem, a tudi drugod.

Italijan Sandro Pertile, direktor skakalnih tekmovanj pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), je v torek, 1. aprila, za poljski portal Skijumping dramatično napovedal svoj odstop. Izjava je zvenela popolnoma resno, prepričljivo: "Zame je to težak dan. Po več tednih razmisleka sem se odločil, da odstopim. To je pomembna odločitev za mene in mojo družino. Smučarskim skokom želim v bodoče vse najboljše."

Novica je hitro zakrožila po medijih in med skakalnimi navdušenci sprožila val presenečenja in ugibanj. A le nekaj ur kasneje je postalo jasno, da gre za prvoaprilsko potegavščino. "Seveda sem se le šalil. Ne odhajam nikamor. Obljubim, da bom po tej sezoni delal še bolj zavzeto," je Pertile sporočil v videu, ki ga je objavil na isti dan.

"Na kolenih sem"

V času, ko norveški skoki zaradi priznane goljufije na svetovnem prvenstvu trepetajo pred morebitnimi sankcijami, šala ni bila sprejeta z navdušenjem. Nasprotno.

Magnus Brevig (levo) je kot trener zaradi goljufije moral zapustiti mesto glavnega trenerja, športni direktor Jan-Erik Aalbu pa ima v zadnjem obdobju ogromno skrbi. Foto: Reuters

"Zame osebno je to zelo težko obdobje. Na kolenih sem," je za norveški Dagbladet povzel dogajanje zadnjih štirih dni Jan Erik Aalbu, direktor norveške skakalne reprezentance, ki skuša sanirati škodo po tem, ko so norveški tabor na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu dobili pri manipulaciji s skakalnimi dresi.

FIS je zaradi predelave dresov diskvalificirala Johanna Andréja Forfanga in Mariusa Lindvika, ki je celo izgubil srebrno medaljo na veliki skakalnici.

Tudi drugi skakalci, med njimi Kristoffer Eriksen Sundal, Robert Johansson in Robin Pedersen, so pod drobnogledom FIS, ki preiskuje sum, da tudi njihovi dresi niso bili povsem regularni.

"Ko gre za tako resne zadeve, se iz tega ne dela norca"

Zato je v takšnih razmerah Pertilejeva šala zvenela kot dodaten udarec za norveško samozavest. "Bilo je zelo neprimerno. Dobival sem videoposnetke z vseh strani. Ni pravi trenutek za takšne šale. Moram povedati, da je bilo neprimerno" je dejal Aalbu, ki po objavi tega posnetka ni govoril s Pertilejem.

Foto: Guliverimage

Ni bil edini z nelagodnim občutkom. Tudi finski skakalni strokovnjak Petter Kukkonen (YLE) je šalo označil za neokusno: "Na Finskem vemo, kaj je prvoaprilska šala. A ko gre za tako resne zadeve, kot je ta afera, se iz tega preprosto ne dela norca."

Pertile se je na kritike odzval z nekoliko več besed za finski YLE, medtem ko je norveškemu Daglbadetu dejal, da nima dodatnih komentarjev. "Pod pritiskom sem že štiri tedne. Samo nekaj zabavnega sem hotel narediti, da bi razbil napetost. Prvi april je vendarle namenjen smehu," je Italijan poskušal omiliti vtis.

A v skakalni karavani, predvsem na Norveškem, nasmehov ta teden ni prav veliko. Preiskava FIS o domnevni goljufiji naj bi bila končana do poletja. Po naših informacija bi lahko dobila še dodatne razsežnosti.