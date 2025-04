Nezadovoljstvo v norveškem taboru po prekinitvi suspenza

Aalbu je za omenjeni medij dejal: "Ni mi všeč termin njihove odločitve, dva dni po zadnjem tekmovanju, kar pomeni, da tekmovanj ni več. Ne vem, kaj naj si mislim o tem. Upam, da bo preiskava pokazala to, da se bodo športniki lahko vrnili pravočasno za začetek sezone. Rad vem, kaj je res in kaj ne. Na ta vprašanja nimam jasnih odgovorov. Zdaj so do zaključka preiskave petim skakalcem odpravili suspenz. To raje razumem kot majhen korak v pravo smer."

"V bližnji prihodnosti je načrtovan natančen pregled smučarskih kombinezonov, pri katerem bodo sodelovali usposobljeni strokovnjaki in pravniki norveške smučarske zveze in Fis. Kot pravi odvetnik Thomas Skjelbred iz odvetniške pisarne Elden v sporočilu za javnost norveške smučarske zveze, bodo ugotovitve in sklepi teh preiskav znani šele, ko bo na voljo poročilo o preiskavi," je še oddal Aalbu.

Naj spomnimo, po aferi z dresi v Trondheimu je morala nato peterica Marius Lindvik, Johann Andre Forfang, Robin Pedersen, Kristoffer Eriksen Sundal in Robert Johansson izpustiti preostanek svetovnega pokala, vključno s finalom v Planici pretekli konec tedna.