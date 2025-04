Kot so pojasnili pri Fisu, je bila kazen oziroma začasen umik peterice skakalcev s tekem nujna, da so zagotovili integriteto tekmovanj. S koncem sezone, ta se je iztekla s preizkušnjami na letalnici v Planici konec tedna, pa prepoved nastopov za Mariusa Lindvika, Johanna Andreja Forfanga, Robina Pedersena, Kristofferja Sundala in Roberta Johanssona ne velja več, poroča STA.

Ti tekmovalci bodo lahko zdaj brez omejitev trenirali in pa se udeležili tekmovanj pod okriljem domače smučarske zveze ali katere od drugih zvez.

Še vedno pa velja prepoved delovanja za trojico trenerjev oziroma serviserjev norveške ekipe, ki so tudi sodelovali pri goljufiji, je še dodala Fis.

Obenem so v krovni zvezi poudarili, da preiskava dogodkov, ki so vrgli temno senco na svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Trondheimu, še poteka. Drese, ki jih je Fis zasegla po razkritju afere, bodo še enkrat pregledali in premerili.

