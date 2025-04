Thomas Thurnbichler se je po odhodu z mesta glavnega trenerja poljskih smučarskih skakalcev znašel sredi obtožb o tem, da je določenim skakalcem oteževal delo, predvsem pa, da pri svojem delu ni bil dosleden.

Najglasnejši je bil po koncu sezone 35-letni Dawid Kubacki, ki Avstrijca krivi za slabe rezultate in za to, da je postavljal ovire na pot 37-letnega Kamila Stocha. Ta se je pred pravkar končano sezono odločil, da se bo pripravljal sam, ne pod Thurnbichlerjevim vodstvom, a rezultatov ni bilo, tako da je Stoch med drugim ostal brez svetovnega prvenstva.

Dawid Kubacki je po koncu sezone v Planici udaril po nekdanjem trenerju, češ da je v delu manjkala doslednost in da je nekaterim načrtno oteževal delo. Foto: Aleš Fevžer

"Vem, da bodo izjave nezadovoljnih vedno prisotne"

Avstrijec se na besede Kubackega, ki pravi, da je njegovo oteževanje poti včasih mejilo na kaznivo dejanje, sprva ni odzval, nekaj dni zatem pa je v pogovoru za Tiroler Tageszeitung le odgovoril nekdanjemu varovancu.

"Smešno je, da Dawid zdaj igra Kamilovega zagovornika. Mislim, da je Kamil točno vedel, zakaj ni šel na svetovno prvenstvo. Njegove predstave niso bile na želeni ravni in njegove ambicije niso le sodelovanje na prvenstvu, temveč biti najboljši. Zato tudi Kamil tega nikoli ni komentiral. Vem, da bodo izjave najbolj nezadovoljnih ljudi vedno prisotne," je dejal odstavljeni 35-letnik.

"Videl sem, da starejši skakalci ne želijo delati z menoj. Tako nadaljevanje ne bi imelo smisla." Foto: Guliverimage

Sodelovanje s starejšimi je bilo zahtevno

V pogovoru za Sportowe Fakty je pojasnil tudi, da je bilo delo z veterani, kot so Stoch, Kubacki in Piotr Zyla, še posebej zahtevno. "Videl sem, da starejši skakalci ne želijo delati z menoj. Tako nadaljevanje ne bi imelo smisla. Če nimajo želje po nadaljnjem sodelovanju s trenerjem, zapravljajo svoj čas in energijo, jaz pa svojega," je dodal Thurnbichler, čigar odhod bo, kot kaže, najbolj pogrešal 25-letni Pawel Wasek, ki je bil na 14. mestu najvišje uvrščeni Poljak in je kot edini skočil na zmagovalni oder.

Temu je Thurnbichler na družbenem omrežju sporočil: "Čestitke, Pawel, prihodnost bo tvoja! Super izkušnja je bila delati s tabo."