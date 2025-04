Po koncu svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki se je končal z dvojno slovensko zmago in novim svetovnim rekordom v režiji Domna Prevca, so v poljskem taboru padale težke besede. Že v petek je predsednik Poljske smučarske zveze Adam Malysz uradno naznanil, da Thomas Thurnbichler ne bo več glavni trener poljske moške reprezentance.

Tej se je Avstrijec pridružil pred tremi sezonami. Z izjemo prve v zadnjih dveh želenih rezultatov ni bilo, že lani se je namigovalo na skrhane odnose, Kamil Stoch se je po lanskem tekmovalnem obdobju celo odločil, da se na novo sezono pripravi ločeno od reprezentance, s svojo ekipo, pod vodstvom Michala Doležala.

Petintridesetletni Poljak pravi, da je vladal kaos in da ni bilo konsistentnosti. Foto: Guliverimage

Nekateri od Poljakov menijo, da se je menjava - Thurnbichlerja bo nasledil Maciej Maciusiak - zgodila prepozno, predvsem Dawid Kubacki je bil v zadnjem pogovoru s poljskimi mediji zelo kritičen. Ta je v prvi izjavi za Eurosport napadel Avstrijčeve metode dela in razkril, da se Thurnbichler ni razumel s Stochovo ekipo.

"Vse se je lomilo, ni bilo konsistentnosti" Kubacki obžaluje, da se je pred sezono odločil dati Avstrijcu še eno priložnost. Foto: Guliverimage

Thurnbichler je sicer pred tem pojasnil, da so imeli starejši tekmovalci pred sezono izbiro, kako želijo trenirati. Stoch se je odločil za sodelovanje z Doležalom, preostali pa so Avstrijcu dali še eno priložnost. Kubacki danes pravi, da obžaluje odločitev.

"Preprosto smo verjeli v obljube, v prazne besede, da se bo nekaj spremenilo, da bo bolje, pa ni bilo. Mislim, da nas je najbolj razočaralo pomanjkanje doslednosti v tem, kar smo počeli. Zvečer smo se usedli, se odločili, kaj bomo naredili, si dali 'petke', bili vsi zadovoljni, naslednji dan pa smo na skakalnici spet vse delali povsem drugače, kot smo se dogovorili, vseskozi smo spreminjali stvari. Od znotraj se je vse lomilo, smučarski skoki pa potrebujejo konsistentnost," so besede Kubackega povzeli pri Przeglad Sportowy.

"Sem nekoliko starejši skakalec in vajen sem, da je to, kar trener reče, treba narediti, da je to sveto, tudi če se s tem ne strinjam. Velikokrat sem vedel, da njegove ideje pri meni ne bodo delovale, a sem mu vseeno zaupal, saj je trener, in delal, kot je rekel," razlaga 35-letnik, ki je bil v prvi sezoni pod Thurnbichlerjem v vrhu, med najboljšimi. "Nočem se spuščati v podrobnosti, a to, kako je otežil Kamilovo delo, meji na kaznivo dejanje." Foto: Guliverimage

"Kako je otežil Kamilovo delo, meji na kaznivo dejanje"

Kubacki dodaja, da je bila glavna težava kaos, da je šlo marsikaj narobe, da je bilo vse več nekonsistentnosti in da so se stvari iz leta v leto nabirale.

Izpostavil je še Avstrijčevo metanje polen pod noge Stochu, ki se je moral sprijazniti, da zanj mesta na svetovnem prvenstvu ni bilo. "Ko vidiš nekoga, ki skakalcu postavlja ovire, in ko je to glavni trener, je težko. Nočem se spuščati v podrobnosti, a to, kako je otežil Kamilovo delo, meji na kaznivo dejanje."