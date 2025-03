Rekordni polet Domna Prevca in celoten konec tedna v Planici je spremljala tudi Špela Ravnik, srčna izbranka našega smučarskega skakalca, ki se je z nedeljskim poletom in dvigom malega kristalnega globusa zapisal med legende smučarskih skokov. Pred podelitvijo je svojemu partnerju namenila poljub, pri tem pa so ju ujeli fotografi.