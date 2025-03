Poseben poklon rekorderju Prevcu, iz Vikersunda sporočilo Planici

Dan po koncu planiškega praznika še naprej odmeva svetovni rekord Domna Prevca, ki je v drugi seriji zadnje tekme sezone pristal pri kar 254,5 metra in postavil novo rekordno znamko. Slovenskemu šampionu so se po velikem dosežku že poklonili v domači Dolenji vasi, ob dosežku pa so se oglasili tudi iz Vikersunda.

Letošnja Planica bi se za slovenski tabor težje končala še lepše, kot se je. Na zadnji tekmi finala 46. sezone svetovnega pokala je Anže Lanišek dosegel svojo prvo planiško zmago. Na letalnici pod Poncami je ugnal rojaka Domna Prevca, ki pa je v finalu na veselje domačih navijačev poletel do novega svetovnega rekorda 254,5 metra. Prevc je za meter izboljšal dosedanji rekord Avstrijca Stefana Krafta iz leta 2017 in postavil nov mejnik v skakalnem športu.

Po velikem dosežku se je 25-letni slovenski šampion oglasil tudi na Instagramu, kjer je razkril zanimivo podrobnost pred začetkom planiškega praznika. "Kaj še dodati? Noro je, da se je toliko stvari poklopilo za takšen konec tedna. Vse skupaj je bila pravljica, ki se je začela v sredo, ko sem dobil številko svoje hotelske sobe s številko 239. 239 metrov, zadnja rekordna znamka mojega idola iz otroštva Bjørna Einarja Romørena iz Planice. To je najlepša zgodba in scenarij, ki si ga ne bi mogli zamisliti niti hollywoodski režiserji. Hvala vsem," je med drugim zapisal Prevc.

Ob izjemnem dosežku so se svetovnemu rekordu poklonili tudi v domači vasi družine Prevc, v Dolenji vasi, kjer so v čast nove rekordne znamke in rekorderja že postavili mlaj s številkami 254,5.

So se pa na novo rekordno znamko odzvali tudi v Vikersundu, v katerem so po osmih letih ostali brez svetovnega rekorda. "Čestitke Planici za nov svetovni rekord. Lahko si ga izposodite za nekaj mesecev," so v šaljivem tonu zapisali iz Norveške, zraven pa dodali fotografijo s pripisom "to je boj (it's on!!, op. p.)".

