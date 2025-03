Dobrih osem let zatem, ko se je sredi marca 2017 Stefan Kraft v Vikersundu z 253,5 metra podpisal pod rekordno daljavo, je moral rekordno znamko predati novemu lastniku. Od danes je ta z meter daljšim poletom 254,5 metra v lasti najboljšega letalca sezone Domna Prevca, ki je poskrbel, da se je rekord vrnil v Planico.

Ni verjel, da bi se ta konec tedna lahko to zgodilo

Avstrijski šampion je po nedeljski tekmi športno čestital Prevcu in priznal, da si še sredi tedna ni mislil, da bo na letalnici bratov Gorišek letos mogoče skočiti do rekorda. "Neverjeten polet, nihče si ni mislil, da se kaj takega lahko zgodi ta konec tedna, a Domen se s tem mnenjem ni strinjal. Vsi vemo, da je izjemen letalec. To je bil popoln polet v popolnem trenutku. Čestitke Domnu, kar je naredil, je odlično za naš šport. Vsi, ki imajo radi ta šport, si želijo doživeti takšne polete. 254,5 metra je res lepa daljava, Domen pa eden najboljših letalcev vseh časov."

"Neverjeten polet, nihče si ni mislil, da se kaj takega lahko zgodi ta konec tedna, a Domen se s tem mnenjem ni strinjal." Foto: Grega Valančič

"Zaradi tega poleta se bo zagotovo kakšen otrok več odločil za skoke"

Enaintridesetletnik nam je ob tem dodal, da je bil že čas, da se je to zgodilo: "Osem let je dolga doba, precej smo se načakali in vesel sem, da smo ga dočakali. Lepo je bilo biti to obdobje rekorder, a ponavljam, nov rekord je dobra reklama za naš šport. Zaradi tega poleta se bo zagotovo kakšen otrok več odločil za skoke, kar nas lahko le veseli. Na YouTubu si ga bodo ogledovali mnogi, tudi sam si ga bom, prepričan sem, da bo imel veliko število ogledov."

Kraft je pohvalil dobro pripravo letalnice. Foto: Grega Valančič

"Če letalnica ne bi bila tako dobro pripravljena, to ne bi bilo mogoče"

Kraft se bo v prihodnjih dneh z rojaki odpravil na smučanje v Avstrijo. Foto: Sportal Kraft je ob tem pohvalil tudi pripravo letalnice. "Danes so bile odlične razmere, malo vzgonskega vetra v pravih delih, on pa je naredil v teh razmerah izjemen polet, tako da je bilo na koncu mogoče skočiti do rekorda. A to ne bi bilo mogoče, če letalnica ne bi bila odlično pripravljena. Doskočišče je bilo, sploh če upoštevamo, koliko dežja je padlo in kako toplo je bilo, zelo dobro, delavci so opravili res dobro delo. Če ga ne bi, bi danes težko videli tak polet."

Odlični Avstrijec, ki je lani osvojil tretji veliki globus, letos pa ga je nasledil rojak Daniel Tschofenig, se s kolegi iz reprezentance zdaj odpravlja na dvodnevno smučanje v Avstrijo, nato sledi nekaj sponzorskih obveznosti, zatem zaslužene dvotedenske počitnice, maja pa začetek priprav na olimpijsko sezono.