Ko je Domen Prevc v nedeljo, 30. marca 2025, postavil svetovni rekord, so posebna čustva preplavila Sebastjana Goriška, sina Janeza Goriška, ki je konstruiral Letalnico bratov Gorišek. "To je za očija in strica," je za Sportal povedal vidno čustveni Sebastjan.

Poglejte, kako so označili novo rekordno daljavo:

"Dvajset leta čakanja. Za vse, ki so kakorkoli pripomogli k Planici, je to izjemna nagrada. Najlepše, kar se lahko zgodi v življenju," je v pogovoru za Sportal sprva dejal Sebastjan Gorišek, ki je vso življenje povezan s smučarskimi skoki.

Njegov oče Janez Gorišek, ki se je poslovil leta 2023, je skupaj z bratom Ladom projektiral prvo letalnico v Planici, po smrti pa je osrednje delo pri projektiranju letalnic prevzel Janez in v delo vključil tudi sina Sebastjana.

"To je za očija in strica, vse je poplačano," je bil čustven Gorišek, ki je potočil solze ob dosežku Domna Prevca in njegovi daljavi 254,5 metra: "Ne moreš biti več kot ponosen. Od blizu sem pospremil rekord. Čutil sem ga, kot je Aljoša Dolhar (vodja tekmovanja) napovedal. Občutek, ko veš, da bo šlo."

Pred današnjim dnem smo rekordno daljavo v Planici videli leta 2005, ko je Bjoern Einar Romoeren poletel 239 metrov.

Nato je bil svetovni rekord od leta 2011 v lasti Vikersunda, po 14 letih čakanja pa se spet veseli Slovenija, ki je vzela primat v letenju. "Planica je dobila nazaj, kar ji je pripadalo. Isti občutek je bil kot leta 2005," se je na prejšnji rekord navezal Sebastjan.

Foto: Grega Valančič

Svetovni rekordi v smučarskih poletih:



1961 Oberstdorf - Jože Šlibar (Slo) 141 metrov

1964 Oberstdorf - Dalibor Motejlek (Češ) 142

1964 Oberstdorf - Nilo Zandanel (Ita) 144

1965 Kulm - Peter Lesser (NDR) 145

1966 Vikersund - Bjoern Wirkola (Nor) 146

1967 Oberstdorf - Lars Grini (Nor) 147

1967 Oberstdorf - Kjell Sjöberg (Šve) 148

1967 Oberstdorf - Lars Grini (Nor) 150

1967 Vikersund - Reinhold Bachler (Avt) 154

1969 Planica - Bjoern Wirkola (Nor) 160

1969 Planica - Jiri Raška (Češ) 164

1969 Planica - Manfred Wolf (NDR) 165

1973 Oberstdorf - Heinz Wosipiwo (NDR) 169

1976 Oberstdorf - Geir Ove Berg (Nor) 173

1976 Oberstdorf - Toni Innauer (Avt) 174

1976 Oberstdorf - Toni Innauer (Avt) 176

1981 Oberstdorf - Armin Kogler (Avt) 180

1983 Harrachov - Pavel Ploc (Češ) 181

1984 Oberstdorf - Matti Nykänen (Fin) 182

1984 Oberstdorf - Matti Nykänen (Fin) 185

1985 Planica - Mike Holland (ZDA) 186

1985 Planica - Matti Nykänen (Fin) 187

1985 Planica - Matti Nykänen (Fin) 190

1986 Kulm - Andreas Felder (Avt) 191

1987 Planica - Pjotr Fijas (Pol) 194

1994 Planica - Martin Höllwarth (Avt) 196

1994 Planica - Toni Nieminen (Fin) 203

1997 Planica - Espen Bredesen (Nor) 210

1997 Planica - Lasse Ottesen (Nor) 212

1999 Planica - Martin Schmitt (Nem) 214,5

1999 Planica - Tommy Ingebrigtsen (Nor) 219,5

2000 Planica - Thomas Hörl (Avt) 224,5

2000 Planica - Andreas Goldberger (Avt) 225

2003 Planica - Adam Malysz (Pol) 225

2003 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 227,5

2003 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 228,5

2003 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 231

2005 Planica - Bjoern Einar Romoeren (Nor) 234,5

2005 Planica - Matti Hautamäki (Fin) 235,5

2005 Planica - Bjoern Einar Romoeren (Nor) 239

2011 Vikersund - Johan Remen Evensen (Nor) 243

2011 Vikersund - Johan Remen Evensen (Nor) 246,5

2015 Vikersund - Peter Prevc (Slo) 250

2015 Vikersund - Anders Fannemel (Nor) 251,5

2017 Vikersund - Robert Johansson (Nor) 252

2017 Vikersund - Stefan Kraft (Avt) 253,5

2025 Planica - Domen Prevc (Slo) 254,5 metra