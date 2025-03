Družina Prevc ima v tej sezoni ogromno razlogov za veselje. Blestela sta tako Nika kot Domen, ki je ob koncu zime v Planici postavil piko na i z novim svetovnim rekordom in na obraze družinskih članov narisal široke nasmehe. Mama Julijana je spregovorila o svojih otrocih in pogledu na smučarske skoke, oče Božidar – ki je bil med tekmo v vlogi merilca – pa je priznal, da je sina po krivici prikrajšal za pol metra. Domen se je sprehodil skozi sanjski dan, s katerim se je zapisal med nesmrtne skakalce.

"Na vrhu sem bil zelo sproščen in vesel. Rekel sem, gremo se igrat, to je zadnji skok, nimam kaj izgubiti. Stvari so se tako izšle, da kar težko verjamem, kaj se je zgodilo. Res neverjetno," je Domen Prevc strnil misli po izjemnem dnevu, v katerem je zablestel na Letalnici bratov Gorišek in z daljavo 254,5 metra postavil nov svetovni rekord, ki je bil pred tem v lasti Stefana Krafta (253,5 metra).

Pri doskoku je imel razumljivo nekaj težav, a je ostal na smučeh in ni podrsal, kar je nemudoma pomenilo novo najdaljšo znamko na svetu: "Če je dober skok in si nad smučmi, lahko pri pristanku narediš praktično, kar želiš. Razmišljal sem, ali bi naredil telemark, a sem videl, da sem zelo daleč. Nisem tvegal. Pri doskoku me ni nič zapeklo. Zelo preprosto je bilo. Občutek je neverjeten, težko to doživiš."

Lanišek mu je rekel, da je "norec"

Nato je v celoti opisal zadnji polet sezone, ki se je končal pri rekordni znamki: "Nisem takoj vedel, da bo dovolj za rekord, ampak da bo šlo daleč. To je bil prvi skok po tistem na prvem treningu, da me ni premetavalo takoj z odskočne mize. Vse je šlo gladko, imel sem dovolj višine. Ko sem prišel v drugi del leta, sem lahko še užival. Imel sem veliko hitrosti in dober položaj v zraku. Zato sem lahko tudi lepo pristal."

Domen Prevc in Anže Lanišek sta se razveselila uspeha. Foto: Grega Valančič

V izteku so ga pričakali moštveni kolegi, ki so se veselili z njim, nakar je čakal še Anžeta Laniška, ki je bil na vrhu zaletišča. Ko je pristal, je bilo jasno, da bo popoln slovenski dan. Anže se je razveselil premierne zmage na letalnicah, Domen je postal svetovni rekorder, skupaj pa sta si delila družbo na zmagovalnem odru.

In kaj mu je rekel Anže v izteku Letalnice bratov Gorišek: "Da sem 'norec'. Tudi jaz sem bil zelo vesel, da je zmagal. Ko sem skočil in odložil smuči, sem želel, da gre še on tako daleč. In doživi to."

Oče Božidar: Izmeril sem ga premalo. Kar nekoliko me peče vest.

Pravljičen je bil tudi pogled ob Domnovem doskoku pri daljavi 254,5 metra, saj je bil ravno v tej liniji njegov oče Božidar, ki je bil merilec daljav in je dvignil roke v zrak ob dosežku sina ter tako pozdravil novega rekorderja v družini. "Izmeril sem ga, in še premalo. Izmeril sem 254 metrov. Kar nekoliko me vest peče. Zdelo se mi je, da je tako enostavno priletel, da je bilo videti enostavno," je v izteku dejal oče Božidar.

Oče ga je izmeril 254 metrov. Foto: Grega Valančič

Kot prvi je v družini svetovni rekord leta 2015 postavil Peter Prevc, ki je poletel 250 metrov, Nika Prevc je letos v Vikersundu z 236 metri postavila ženski rekord, Domen pa se lahko zdaj pohvali z znamko 254,5 metra. O tem, da je bil oče ravno ob tej daljavi ob letalnici, je Domen dejal: "Tega si ne morem drugače razložiti, kot da se je moralo zgoditi."

Mama bolj vesela, da otroci najdejo sorodno dušo

Medtem je bila mama Julijana v izteku letalnice z najmlajšo hčerko Emo in od tam spremljala razplet dogajanja na Letalnici bratov Gorišek. "Čestitke. Ni veliko besed, več je mimike na obrazu, pogled v očeh. Hitro se preberemo. Največ mi pomeni, ko v maminih očeh vidim, da je pomirjena in presrečna," je o prvem stiku z družino povedal Domen.

Družina Prevc ima v lasti oba svetovna rekorda. Nika se je podpisala pod daljavo 236 metrov, Domen pa pod 254,5 metra. Foto: Grega Valančič

In zdaj sta s sestro Niko aktualna rekorderja v skakalni karavani, kar je še toliko lepše za družino Prevc: "Kar se mora zgoditi, se zgodi (smeh, op. a.). Fino, čudovito. Očitno nekaj delamo prav. Predvsem ati in mami. Očitno na pravi način vzgajata otroke, da iz iste družine pride toliko odličnih skakalcev."

V Sportalov mikrofon je spregovorila tudi mama Julijana, ki je bila navdušena nad razpletom, o tem, kako gleda na otroke, ki so tako uspešni v smučarskih skokih, pa je dejala: "Otroke še vedno jemljem kot otroke. Ne razmišljam o tem, ali so svetovni rekorderji ali niso."

Kot vsaka mama si tudi sama želi, da so njeni otroci srečni na osebni ravni, hkrati pa je še spregovorila o tem, ali ima kaj strahu, ko so otroci v zraku: "Ne vem, da bi me kdaj pri srcu stiskalo. Zaupam. Mislim, da tiste, ki so na cesti hitri, bolj skrbi. Vsaj mene bi. Sicer pa mame ne razmišljamo o športnih uspehih. Mislim, da smo mame bolj vesele, če otroci najdejo sorodno dušo, s katero si potem delijo življenje. Da imajo približno enake interese. Če imajo urejeno osebno življenje, lažje pridejo uspehi."

Svetovni prvak ali svetovni rekorder? Domen odgovarja ...

Za Domna se je sezona končala na najboljši mogoč način. Na nordijskem svetovnem prvenstvu je postal svetovni prvak na večji napravi, veselil se tudi ekipnega zlata in srebra na tekmi mešanih ekip. Zmagal je nato še v Vikersundu in Planici, kjer se je razveselil rekorda in tudi malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov.

Domen Prevc ima dobro osnovo za olimpijsko sezono, o kateri razmišlja. Foto: Grega Valančič

O tem, kaj se mu bolje sliši, da je svetovni rekorder ali svetovni prvak, je razložil z nasmehom na obrazu: "Bolje je svetovni rekorder. Z Anžetom sva se pogovarjala, da če bi želel na začetku sezone v Lilehammerju napovedati najbolj nor scenarij, bi se kaj takšnega zdelo nemogoče. Lepo sva se izmenjala, jaz sem zmagal v petek, on danes. In ob tem še svetovni rekord."

In kaj mu pomeni naziv najboljši letalec? "Dajmo ego v predal. Super naziv, ampak rad bi obdržal svoj fokus še naprej. Da mi ne uide čez poletje, da ne bom dal vseh štirih od sebe. Čaka nas olimpijska sezona, to so še ene sanje, ki jih želim uresničiti. Vem, da bom moral biti strog do sebe že od zdaj naprej. Užival bom, vse skupaj podoživel, potem pa bom hitro misli usmeril v naslednjo sezono."