V Švici so prisotni predstavniki Mednarodne smučarske zveze (Fis), Norveške smučarske zveze in britanskega podjetja Quest, ki je odgovorno za celotno preiskavo. V hotelu, kjer je potekalo srečanje, je omenjeni norveški medij opazil, da so prenašali kovčke z dresi in jih dostavili v sobo, kjer je potekal sestanek.

Do tega, kaj se dogaja in kako preiskava poteka, pa je marsikdo tudi kritičen. Med drugim se je oglasil odvetnik skakalca Roberta Johanssona Thomas Flo Haugaard. "Samoumevno je, da oblačilo ni stalne velikosti. Dres ni konstantne oblike in se čez čas spreminja. Zato menimo, da je ta ponovni pregled v praksi kot dokaz brez vrednosti. O tem smo dali tudi jasno sporočilo Fis," je dejal Haugaard in dodal: "To, kar se dogaja, moramo kar najbolje izkoristiti in pridobiti vsaj predstavnika, ki je strokovnjak za skakalne drese, da zagotovimo minimalno pravno varnost v tem postopku."

Sestanek v Švici je bil sicer načrtovan kot odmaknjen od oči javnosti, na njem pa so prisostvovali med drugim odvetnik norveške zveze Thomas Skjelbred, nekdanji skakalec, sedaj pa član komiteja pri Fis za opremo Tom Hilde, Christian Kathol, ki je odgovoren za kontrolo opreme pri Fis, predstavnika Fis Sarah Fussek in Bruno Sassi ter predstavnik športnikov Roy Erland Myrdal.

Norvežani priznali goljufijo

Škandal, ki je 8. marca z diskvalifikacijami v norveškem taboru na domačem SP zatresel športno javnost, torej počasi dobiva epilog. Po tem, ko je vodstvo reprezentance priznalo goljufijo – skakalcema Johanu Andreju Forfangu in Mariusu Lindviku so v obleki všili trši šiv –, so obleke zaplenili tudi ostalim norveškim skakalcem, ki so sodelovali na tekmovanju, Robinu Pedersenu, Kristofferju Eriksenu Sundalu in Robertu Johanssonu.

Generalni sekretar Michel Vion je za NRK pred skoraj tremi tedni potrdil, da bo zaradi podobne manipulacije v preiskavo vključen tudi omenjeni trojec. Sama preiskava se je začela pred dvema tednoma.

Po zaključku preiskave bo Quest predložil poročilo uradu Fis za etiko in skladnost. Fis bo nato razmislila, ali bo proti Norvežanom sprožila disciplinski postopek. Medtem so skakalcem suspenz preklicali, trener Magnus Brevig, pomočnik Thomas Lobben in krojač Adrian Livelten pa ostajajo pod suspenzom.