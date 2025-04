Na prizoriščih svetovnega pokala v smučarskih skokih so se skozi leta izmenjavala številna velika imena, ki so pustila neizbrisen pečat v tem športu. Medtem ko nove generacije skakalk, kot je Slovenka Nika Prevc, opozarjajo nase z izjemnimi dosežki, ima posebno veljavo še vedno japonska zvezdnica Sara Takanashi, ki s svojo dolgoletno prisotnostjo, nizom zmag in rekordov ostaja simbol ženske skakalne odličnosti. Postala je najbolj prepoznavna zimska športnica v državi vzhajajočega sonca. In del svoje zgodbe piše tudi v Sloveniji.

Z 28 leti ima Sara Takanashi za sabo kariero, o kateri večina športnic lahko le sanja. 63 zmag v svetovnem pokalu, največ vseh časov med ženskami, štiri velike kristalne globuse, pa tudi milijone, ki jih je zaslužila s sponzorstvi in pogodbami. Ko je bila na vrhuncu slave, ni bilo dneva, da je ne bi videli na japonski televiziji.

Bila je še najstnica, ko je prvič zmagala v svetovnem pokalu. Z značilnim japonskim značajem se je zasidrala v srca japonske javnosti, veliko prepoznavnosti in simpatij pa požela tudi širom sveta.

Doživljenjska zaposlitev – plača deset tisoč evrov

Veliki poslovni sistemi so hitro prepoznali njen potencial. Kemični gigant Kurary ji je pred leti ponudil doživljenjsko zaposlitev in ji mesečno plača deset tisoč evrov.

Njeno premoženje se meri v milijonih. Poleg domovanja v Tokiu ima stanovanja v Saporu in rojstnem kraju Kamikawi, a zanimivo: eno od svojih bivalnih točk si je uredila tudi v Sloveniji, kjer najema sobo in preživlja večji del zime.

Zakaj Slovenija?

Slovenija ji ni le postojanka na poti med tekmami. Je oaza miru. "Doma na Japonskem je ves čas pod drobnogledom – novinarji, oboževalci, televizija. Tukaj pa ima mir, naravo in neposreden stik s skakalnim okoljem," je za iltalehti.fi pojasnil Janne Väätäinen, ki z njo sodeluje kot trener.

Foto: Guliverimage

Takanashi je v Sloveniji pogosto na treningih, pri nas lažje sodeluje s svojo ekipo, saj je Evropa srce skakalnega dogajanja. Povrhu vsega ima v Sloveniji bližino do opremljevalca smuči in okovij. Za vse to skrbi Peter Slatnar, saj Takanashi skače na njegovih smučeh.

Celotno življenje je povezana s Slovenijo, saj je pred tem skakala že na Elanovih smučeh. Zanjo je značilno, da se ne odloča za spremembe, pa čeprav so ji zagotovo drugi proizvajalci smuči ponujali lep finančni priliv. Ostaja zvesta tradicionalnim japonskim načelom in je tudi zaradi tega skakalna kraljica.

Kljub milijonskemu premoženju ostaja Sara izjemno skromna in zadržana. V zadnjih letih je postala nekoliko bolj sproščena v javnosti in tudi v angleščini, ki se jo je začela učiti že kot najstnica, da bi lažje komunicirala z mednarodnimi partnerji in novinarji. A še vedno velja za tiho, vljudno sogovornico, ki nikoli ne govori več, kot je treba.

"Denar je orodje. Omogoča mi boljše pogoje za trening in življenje, tudi v Sloveniji," pravi.

Zadnjo zmago v svetovnem pokalu je dosegla leta 2022. V zadnjih sezonah ni več v vrhu, a verjame, da bi lahko morda kdaj znova presenetila. "Osnovni pogoji za uspeh so še vedno prisotni. Potrebuje le novo samozavest in občutek, da je spet dovolj dobra. Ker je," pravi Finec.