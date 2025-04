Ugled smučarskih skokov je bil na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu zaradi škandala z dresi močno načet, Mednarodna smučarska zveza (FIS) pa se mora zdaj lotiti sprememb v ustroju, da bo v prihodnje manj manevrskega prostora za podobne manipulacije. Prvi mož smučarskih skokov Sandro Pertile je v pogovoru za Skijumping.pl spregovoril o morebitnih prihodnjih ukrepih, načrtovani reformi nadzora nad dresi in celo možnosti ostrejšega kaznovanja tistih, ki bodo prestopili mejo dovoljenega. Obenem se je dotaknil tudi povečave letalnic, saj meni, da je po novem svetovnem rekordu Domna Prevca prišel čas za naslednjo stopnjo.

Po besedah Sandra Pertileja se je FIS zaradi norveškega škandala z dresi na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu znašla pod velikim pritiskom – tako med navijači in športniki kakor tudi med celotno skakalno javnostjo. Preiskava še vedno poteka. Videli smo lahko, da so drese zdaj pripeljali v Zürich na nadaljnjo analizo.

Čeprav konkretnih rezultatov preiskave še ni, se dogajajo premiki. Ena ključnih idej je, da bi FIS sama prevzela nadzor nad skakalnimi dresi, kot je bilo že ob koncu letošnje sezone, ko so jih morale reprezentance ob prihodu na prizorišče dati FIS pod ključ, skakalci pa so jih nato dobili pol ure pred tekmo. A tudi ta ukrep ni brez izzivov: "Tudi če bi drese ekipam izročili le pol ure pred začetkom, bi te še vedno lahko kaj priredile," v pogovoru za skijumping.pl priznava Pertile.

Že v petek bo zasedala komisija za opremo, ki bo razpravljala o poročilih inšpektorjev in mogočih scenarijih za prihodnost. Glavni cilj je enoten: zmanjšati možnosti za manipulacije.

Kombinezoni ne bodo več preohlapni?

V zadnjih sezonah je javnost pogosto opozarjala na prevelike kombinezone skakalcev, še posebej med prenosi tekem se je večkrat videlo, da imajo določeni skakalci občutno preširoke drese okoli pasu. Fotografije športnikov na startni klopi z očitno ohlapnimi dresi so sprožile številne razprave. Pertile verjame, da bodo to težavo odpravili že s temeljitejšim začetnim nadzorom: "Ta bo moral vključevati celoten kombinezon in potekati neposredno na tekmovalcu – ne le z merjenjem določenih dimenzij, kot je bila praksa doslej."

Foto: Guliverimage

Dodaja, da ekipe vedno znova presenečajo s svojo iznajdljivostjo, zato bodo okrepili ekipo nadzornikov z dodatnim znanjem in pooblastili. "Material dresov je zelo elastičen. Če ni nadzora na pravem mestu, to omogoča veliko manipulacij. Verjamem, da nam bo uspelo rešiti to stvar.

Ali so bile v Trondheimu narejene napake?

Pertile ocenjuje, da je bil primer v Trondheimu skrajna izjema, ne pravilo, priznava pa, da bi lahko bil začetni nadzor izveden bolj dosledno: "Ena od napak je bila zagotovo ta, da nismo preverjali dresov neposredno na skakalcih. Omejili smo se na osnovno merjenje. Moram reči, da so ekipe zelo ustvarjalne."

Kljub temu verjame, da bo FIS iz te izkušnje izšla močnejša in bolj pripravljena za prihodnost.

Odsotnost s tekme kot kazen?

V razmislekih o reformi se pojavlja tudi ideja, da bi bila kazen za kršitve pri opremi strožja – morda celo prepoved nastopa na naslednji tekmi. Trenutno je bila kazen le ta, da so skakalcu, ki je prestopil mejo dovoljenega, črtali rezultat tiste serije, v kateri so ugotovili nepravilnost. "To je eden od predlogov, ki ga resno obravnavamo. Če bodo športniki zaradi neupoštevanja pravil začeli izgubljati tekme, bo pritisk nanje večji. Mislim, da bomo že v prihodnji sezoni implementirali določene novosti glede tega," je jasen Pertile.

Bo letalnice mogoče povečati?

Trenutno je oprema glavna prioriteta FIS. A na internih sestankih razmišljajo tudi širše. Ena od idej je povezana s povečavo letalnic, saj naj bi bile obstoječe premajhne za sodoben razvoj športa.

Domen Prevc je v Planici postavil nov svetovni rekord: 254,5 metra. Foto: Grega Valančič

"Mislim, da je prišel čas za to, da začnemo razmišljati o večjih skakalnicah, da bi lahko dosegli naslednjo stopnjo. Letos smo v Planici videli nov svetovni rekord – in to v ekstremnih razmerah," je sklenil Pertile.